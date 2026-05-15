Intesa Sanpaolo: "Imprese Vincenti" agroalimentari a Torino

Si è tenuto ieri a Torino il tredicesimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Le “Imprese Vincenti” del settore Agribusiness

Dieci Pmi del settore agroalimentare hanno testimoniato a un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: Azienda Agricola Lenti Società Cooperativa di Lamezia Terme (CZ), Agrolio Srl di Andria (BT), Basso Fedele & Figli Srl di San Michele di Serino (AV), Dalter Alimentari Spa di Sant'Ilario D'Enza (RE), Lattebusche Sca di Busche di Cesiomaggiore (BL), Mancuso Vincenzo & C Srl di Aragona (AG), Manfredi Barbera & Figli Spa di Palermo, Molino Rossetto Livio Srl di Pozzoleone (VI), Riverfrut di Bertuzzi Emilio e Angelo SS Agricola di Rivergaro (PC), Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Società Cooperativa Agricola di San Colombano al Lambro (MI). Imprese che hanno raccontato la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, l’adozione di criteri Esg, l’impatto sulle comunità in cui operano, il valore generato per sé stesse e per l’economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone.

Nell’ambito del Programma, queste Pmi riceveranno da Intesa Sanpaolo e i partner di progetto supporto per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, r&s, filiera, formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero crescita all’estero, sostenibilità, protezione, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.

Quindici tappe in tutta Italia, di cui tre tematiche e un incontro conclusivo che riunirà tutte le 150 Imprese Vincenti 2026 e proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, quest’anno viene dedicato un focus particolare al tema della cultura del rischio, attraverso l’individuazione di buone pratiche aziendali e l’assegnazione di una menzione speciale, ad ogni tappa del tour, ad un’azienda che ha saputo dar valore alla protezione delle persone e dei beni aziendali, come scelta strategica aziendale e asset competitivo indispensabile per la resilienza e la continuità operativa. Nell’ambito dell’incontro torinese, la “menzione speciale Protezione” viene assegnata da Intesa Sanpaolo Assicurazioni all’impresa Lattebusche Sca che più si è distinta in sensibilità alla protezione assicurativa come strumento di supporto alla crescita.

La “menzione speciale Coldiretti” è stata assegnata a due giovani imprese agricole, per il particolare legame con il territorio, la valorizzazione del Made in Italy e l’introduzione di innovazione: l’Azienda Agricola Dibenedetto (BA) e La Cantina Montemiglietto (CN).

Anche questa edizione vede la collaborazione con la Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo e una tappa dedicata alle aziende estere che lavorano in stretta connessione con le Pmi italiane. Spazio anche alle imprese sociali e del terzo settore e alle aziende del comparto agroalimentare.

Per capitalizzare l’esperienza maturata nel corso di questi anni di progetto, l’edizione di quest’anno alimenterà le attività della Community delle Imprese Vincenti, una rete strutturata di campioni nazionali che realizzerà operazioni sistemiche e di promozione del Made in Italy, grazie anche all’Osservatorio Imprese Vincenti che verrà realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti. Nel 2025, dodici di esse hanno partecipato alla missione di Intesa Sanpaolo organizzata in Usa, nella Silicon Valley.

“Le Imprese Vincenti Agribusiness rappresentano un motore essenziale per lo sviluppo del Made in Italy agroalimentare", dichiara Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo. "Dieci realtà distintive capaci di innovare, crescere sui mercati internazionali e generare valore lungo le filiere con ricadute positive sui territori, sull’organizzazione del lavoro e sulle persone. Aziende che investono con visione in qualità, sostenibilità e nell’impegno della transizione ambientale e digitale. Progettualità che Intesa Sanpaolo sostiene con continuità mettendo a disposizione, grazie alle sinergie tra le Divisioni del Gruppo, un modello di advisory unico in Italia, pensato per affiancare anche le Pmi nei percorsi di competitività, internazionalizzazione e finanza straordinaria”.