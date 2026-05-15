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Quant>ICO, Confindustria nel club deal che affianca le imprese
Aurelio Regina entra nel cda della company indipendente partecipata da 100 famiglie imprenditoriali
Quant>ICO Investment Club, club deal company indipendente partecipata da oltre 100 famiglie imprenditoriali italiane e attiva nel sostegno alle piccole e medie imprese, annuncia l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. In rappresentanza dell’associazione Aurelio Regina entra nel consiglio di amministrazione di Quant>ICO.L’ iniziativa segna un passaggio strategico nello sviluppo di Qu...
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EFA News - European Food Agency
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