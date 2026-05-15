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Caffè Borbone: ricavi ed Ebitda in crescita nel 1° trim
Reduce da Tuttofood, l'azienda punta ai mercati esteri e alle nuove referenze
Caffè Borbone chiude il primo trimestre 2026 con ricavi a 93,9 milioni di euro, segnando una crescita del 5,6% su base annuale. Un risultato favorito in modo particolare dal contributo del segmento monoporzionato. Al contempo, si registra l'espansione dei mercati esteri, cresciuti del 40% rispetto all'anno scorso.Migliora anche l’Ebitda, che sale del 18,1%, raggiungendo i 15 milioni di euro, rispetto ai...
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EFA News - European Food Agency
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