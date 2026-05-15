Mars investe 218 milioni nell'intelligenza artificiale

Mars ha annunciato oggi un importante investimento nello stabilimento di Slough, nel Berkshire, in Gran Bretagna, a una trentina di chilometri da Londra, sede di marchi iconici di cioccolato come MARS, Galaxy e SNICKERS da quasi 95 anni. L'investimento di 190 milioni di sterline pari a oltre 218 milioni di euro è iniziato nel 2023 e proseguirà fino al 2028, ampliando la produzione avanzata, le capacità digitali, le iniziative di sostenibilità e la formazione del personale.

Dei 190 milioni di sterline investiti complessivamente dal 2023, 32 milioni sono destinati al biennio 2027-2028: questo si aggiunge agli oltre 118 milioni di sterline di investimenti di capitale nel Regno Unito, destinati alle divisioni Snack, Alimentari e Prodotti per Animali Domestici, solo nel biennio 2024-2025, "a conferma - si legge nella nota della multinazionale dolciaria - dell'importanza strategica del Regno Unito per l'azienda".

Realizzato nel 1932 da Forrest Mars, figlio del fondatore dell'azienda Franklin Mars e colui che trasportò una parte della produzione in Gran Bretagna nel 1930, lo stabilimento di Slough è il luogo di nascita dell'iconica barretta Mars e ospita oggi diversi marchi di punta del settore dolciario, tra cui GALAXY, MALTESERS e la barretta MARS. Oltre a soddisfare la domanda del Regno Unito, lo stabilimento produce cioccolato per la distribuzione in Irlanda e nei Paesi Bassi. Il sito di Slough rimane un importante datore di lavoro a livello locale: con oltre 1.850 dipendenti, sostiene diverse generazioni di famiglie e svolge un ruolo centrale nella comunità locale.

L'investimento da 190 milioni di sterline introdurrà capacità produttive all'avanguardia, combinando robotica e intelligenza artificiale con macchinari moderni, nonché sistemi di raffreddamento avanzati e impianti a basso consumo energetico per migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell'intero sito.

“Questo investimento riflette la nostra fiducia nel Regno Unito come polo di produzione e innovazione - sottolinea Adam Grant, direttore generale di Mars Snacking UKI - Adottando una prospettiva a lungo termine, ci assicuriamo che le nostre attività rimangano di livello mondiale, competitive e pronte per il futuro. Il nostro stabilimento di Slough è profondamente radicato nella nostra storia e, in quanto azienda a conduzione familiare, ci impegniamo a investire in un futuro che crei un impatto positivo e duraturo per le comunità in cui operiamo”.

Inoltre, sfruttando le migliori tecnologie ingegneristiche e intelligenti, Mars implementerà la tecnologia del digital twin nello stabilimento di Slough, utilizzando dati basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione. Questa tecnologia consentirà un controllo preciso dei processi, coerenza e uniformità tra le linee di prodotto, contribuendo a produrre la barretta Mars "perfetta" ogni volta, consentendo al contempo un processo decisionale in tempo reale in fabbrica e riducendo gli sprechi.

Oltre agli ammodernamenti strutturali, l'investimento sosterrà un'ampia riqualificazione professionale della forza lavoro, creando nuovi percorsi di carriera verso ruoli di ingegneria avanzata, automazione, dati e produzione basata sull'intelligenza artificiale, e garantendo ai dipendenti le competenze necessarie per il futuro della produzione e dell'ingegneria.

Soddisfazione è stata esprssa anche dalla politica inglese. Il segretario di Stato per il Commercio e le imprese, Peter Kyle, ha dichiarato: "questo investimento di 190 milioni di sterline da parte di Mars rappresenta una forte dimostrazione di fiducia nel Regno Unito come luogo ideale per la produzione e l'innovazione. Per quasi un secolo, lo stabilimento di Slough ha prodotto alcuni dei marchi più amati al mondo e questo investimento dimostra che le aziende globali continuano a sostenere le competenze, i lavoratori e l'industria britannici".

Mars svolge anche un ruolo centrale nella comunità locale, con programmi di volontariato incentrati sulla pulizia delle aree urbane, sul sostegno alle banche alimentari e al Britwell Youth and Community Project. I dipendenti di Mars hanno inoltre interagito con centinaia di studenti delle scuole locali, promuovendo l'apprendistato e offrendo tutoraggio e supporto. Grazie al supporto di VisionPath, questo progetto sta incentivando l'adesione ai programmi di apprendistato e ha migliorato significativamente la diversità dei nostri apprendisti, che ora provengono per il 77% da contesti etnicamente diversi o socio-economici svantaggiati.