Mars investe 218 milioni nell'intelligenza artificiale
Macchinari all'avanguardia per lo storico stabilimento di Slough, in Inghilterra fondato nel 1932
Mars ha annunciato oggi un importante investimento nello stabilimento di Slough, nel Berkshire, in Gran Bretagna, a una trentina di chilometri da Londra, sede di marchi iconici di cioccolato come MARS, Galaxy e SNICKERS da quasi 95 anni. L'investimento di 190 milioni di sterline pari a oltre 218 milioni di euro è iniziato nel 2023 e proseguirà fino al 2028, ampliando la produzione avanzata, le capacità digitali, le iniziative di sostenibilità e la formazione del personale.
Dei 190 milioni di sterline investiti complessivamente dal 2023, 32 milioni sono destinati al biennio 2027-2028: questo si aggiunge agli oltre 118 milioni di sterline di investimenti di capitale nel Regno Unito, destinati alle divisioni Snack, Alimentari e Prodotti per Animali Domestici, solo nel biennio 2024-2025, "a conferma - si legge nella nota della multinazionale dolciaria - dell'importanza strategica del Regno Unito per l'azienda".
Realizzato nel 1932 da Forrest Mars, figlio del fondatore dell'azienda Franklin Mars e colui che trasportò una parte della produzione in Gran Bretagna nel 1930, lo stabilimento di Slough è il luogo di nascita dell'iconica barretta Mars e ospita oggi diversi marchi di punta del settore dolciario, tra cui GALAXY, MALTESERS e la barretta MARS. Oltre a soddisfare la domanda del Regno Unito, lo stabilimento produce cioccolato per la distribuzione in Irlanda e nei Paesi Bassi. Il sito di Slough rimane un importante datore di lavoro a livello locale: con oltre 1.850 dipendenti, sostiene diverse generazioni di famiglie e svolge un ruolo centrale nella comunità locale.
L'investimento da 190 milioni di sterline introdurrà capacità produttive all'avanguardia, combinando robotica e intelligenza artificiale con macchinari moderni, nonché sistemi di raffreddamento avanzati e impianti a basso consumo energetico per migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell'intero sito.
“Questo investimento riflette la nostra fiducia nel Regno Unito come polo di produzione e innovazione - sottolinea Adam Grant, direttore generale di Mars Snacking UKI - Adottando una prospettiva a lungo termine, ci assicuriamo che le nostre attività rimangano di livello mondiale, competitive e pronte per il futuro. Il nostro stabilimento di Slough è profondamente radicato nella nostra storia e, in quanto azienda a conduzione familiare, ci impegniamo a investire in un futuro che crei un impatto positivo e duraturo per le comunità in cui operiamo”.
Inoltre, sfruttando le migliori tecnologie ingegneristiche e intelligenti, Mars implementerà la tecnologia del digital twin nello stabilimento di Slough, utilizzando dati basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione. Questa tecnologia consentirà un controllo preciso dei processi, coerenza e uniformità tra le linee di prodotto, contribuendo a produrre la barretta Mars "perfetta" ogni volta, consentendo al contempo un processo decisionale in tempo reale in fabbrica e riducendo gli sprechi.
Oltre agli ammodernamenti strutturali, l'investimento sosterrà un'ampia riqualificazione professionale della forza lavoro, creando nuovi percorsi di carriera verso ruoli di ingegneria avanzata, automazione, dati e produzione basata sull'intelligenza artificiale, e garantendo ai dipendenti le competenze necessarie per il futuro della produzione e dell'ingegneria.
Soddisfazione è stata esprssa anche dalla politica inglese. Il segretario di Stato per il Commercio e le imprese, Peter Kyle, ha dichiarato: "questo investimento di 190 milioni di sterline da parte di Mars rappresenta una forte dimostrazione di fiducia nel Regno Unito come luogo ideale per la produzione e l'innovazione. Per quasi un secolo, lo stabilimento di Slough ha prodotto alcuni dei marchi più amati al mondo e questo investimento dimostra che le aziende globali continuano a sostenere le competenze, i lavoratori e l'industria britannici".
Mars svolge anche un ruolo centrale nella comunità locale, con programmi di volontariato incentrati sulla pulizia delle aree urbane, sul sostegno alle banche alimentari e al Britwell Youth and Community Project. I dipendenti di Mars hanno inoltre interagito con centinaia di studenti delle scuole locali, promuovendo l'apprendistato e offrendo tutoraggio e supporto. Grazie al supporto di VisionPath, questo progetto sta incentivando l'adesione ai programmi di apprendistato e ha migliorato significativamente la diversità dei nostri apprendisti, che ora provengono per il 77% da contesti etnicamente diversi o socio-economici svantaggiati.
EFA News - European Food Agency