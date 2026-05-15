Mondelez nei guai: la sua Milka è sempre più piccola

Mondelēz International è stata chiamat sul banco degli imputati in Germania per la sua notissima barretta Milka. L'accusa? Shrinkflation. Il Tribunale regionale di Brema, in Germania, ha stabilito che il colosso statunitense dei dolciumi e degli snack ha ridotto il peso della sua barretta Milka da 100 g a 90 g senza modificare significativamente la confezione.



La causa è scaturita da un'azione legale intentata dal Centro di tutela dei consumatori di Amburgo (Verbraucherzentrale Hamburg), l'ufficio cittadino per la protezione dei consumatori, contro Mondelēz. Il tribunale ha stabilito che la confezione, così familiare per i consumatori, purtoppo da anni non corrisponde al peso effettivo del prodotto, che è stato ridotto definitivamente nel 2025. La larghezza e la lunghezza della barretta sono rimaste invariate, così come il design: l'unica modifica riguarda l'indicazione del peso, passata da "100 g" a "90 g" e riportata in etichetta.



Il tribunale, però, ha sostenuto che tale modifica, anche se resa nota al pubblico con l'etichettatura, non fosse sufficiente a evitare l'inganno: secondo i giudici, infatti, appare estremamente improbabile che il consumatore, già a conoscenza del prodotto, si preoccupi di ricontrollare il peso guardando l'etichetta. La tesi era stata portata all'attenzione dei giudici dal Centro di consulenza per i consumatori di Amburgo, secondo il quale "non ci si dovrebbe aspettare che i consumatori esaminino la confezione per individuare eventuali segni di riduzione delle dimensioni".



L'associazione tedesca dei consumatori sottolinea che le informazioni sulla quantità sono spesso nascoste da altri prodotti sugli scaffali. Secondo la corte, per evitare qualcosasi confusione, Mondelez avrebbe dovbuto apporre direttamente sulla confezione un avviso ben visibile del cambiamento di peso. La sentenza non è ancora legalmente vincolante.



"Prendiamo atto della sentenza della corte e la prendiamo sul serio; ora esamineremo nel dettaglio le motivazioni della corte - afferma un portavoce di Mondelēz International - Il nostro obiettivo è sempre stato, e rimane, quello di comunicare in modo trasparente, completo e responsabile con tutti coloro che acquistano e apprezzano i nostri prodotti. La fiducia dei nostri consumatori nel nostro marchio e nei nostri prodotti è la nostra massima priorità".



Non è la prima volta che il fenomeno della "shrinkflation" (riduzione delle dimensioni dei prodotti) viene associato al colosso degli snack. Nel 2016, il numero di segmenti nelle barrette Toblerone è stato significativamente ridotto nel Regno Unito, un risultato che è stato colloquialmente soprannominato "il Toblerone della Brexit" anche se la Brexit non era necessariamente la causa della riduzione delle dimensioni. La shrinkflation, inoltre, si aggancia all'attuale crisi del cacao: a causa del prezzo delle materie prime, infatti, i produttori sono spesso costretti a ridurre le dimensioni dei prodotti.