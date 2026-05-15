Compagnia dei Caraibi in difficoltà

Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso il 2025 al 31 dicembre 2025, con una perdita di esercizio pari a 4.304.812 euro.

L'erosione di oltre un terzo del capitale sociale sottoscritto e versato ha come conseguenza l'obbligo di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2446 c.c. Secondo la legge, infatti, nel caso in cui le perdite superino il limite di un terzo del capitale gli amministratori della società devono convocare l'assemvlea per prendere gli adeguati provvedimenti.

Il co nsiglio di amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2025, non sottoposta a revisione contabile, che evidenzia perdite cumulate complessive al 31 dicembre 2025 a 4.304.812 euro. Le riserve al 31 dicembre 2025 ammontano a 104.205 euro, il capitale sociale è di 5.000.000 euro, il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è di 799.393 euro.



Il consiglio di amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha quindi deliberato di convocare l'assemblea in sede straordinaria per il giorno 3 giugno 2026 in prima convocazione e per il giorno 4 giugno 2026 in seconda convocazio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.