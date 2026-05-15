Marr 2. Dividendo 0,47 euro, Ospitali confermato ad

Lo scorso 20 aprile hanno avuto avvio secondo programma le attività operative dell’unità distributiva di Marr Puglia; una moderna struttura di circa 9mila metri quadri di superficie coperta, condotta in locazione dallo scorso febbraio, che incrementa in modo significativo gli spazi della storica filiale ubicata sempre a Monopoli e che sarà dismessa al termine di un pianificato periodo di affiancamento che sarà completato prima dell’avvio della stagione turistica estiva.

In data 28 aprile 2026 l’assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 euro per azione con “stacco cedola” (n° 21) il 18 maggio 2026, record date il 19 maggio e pagamento il 20 maggio.

L’assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026, in relazione alla scadenza degli organi sociali, ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione (il cui numero è stato confermato in sette membri con Luigi Pio Scordamaglia presidente) e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali e quindi fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2028 (leggi notizia EFA News).

Il Consiglio di Amministrazione di Marr S.p.A. tenutosi al termine dell’Assemblea ha: 1) confermato amministratore delegato Francesco Ospitali; 2) valutato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate per gli amministratori: Giampiero Bergami, Massimo Bergami e Susanna Zucchelli; 3) preso atto della valutazione di indipendenza espressa dal Collegio Sindacale per i suoi componenti; 4) istituito il Comitato Controllo e Rischi e Remunerazioni, composto da soli Amministratori Indipendenti ed in particolare da Giampiero Bergami e Susanna Zucchelli.

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