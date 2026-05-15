Ieg, gli analisti di Equita alzano il rating

Equita alza il rationg di Ieg, società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, dopo l'uscita dei dati del primo trimestre 2026 (leggi notizia EFA News). Eha incrementato il target price su Italian Exhibition Group portandolo a 15,5 euro per azione dai precedenti 13,5 euro: confermata la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Equita ha fatto un fine-tuning al modello alzando l'ebitda 2026-27 del +1% e l'utile netto del +5%/+2%. Il target price è stato alzato sulla base di un multiplo implicito maggiore (circa 7x EV/ebitda 2026 da 6x) giustificato da un "momentum oeprativo che rimane particolarmente solido e da una maggiore visibilità sul 2026 post risultati del primo trimestre (trimestre più rilevante per IEG)".

Gli analisti scrivono che IEG ha riportato un buon set di risultati nel primo trimestre 2026, leggermente superiore alle attese su tuttii livelli. Nel corso della conference call, il management ha espresso fiducia sul raggiungimento della guidance grazie al solido andamento del primo trimestre e alla buona visibilità sulla restante parte dell'anno, con l'89% dei mq a budget già venduti.

Sempre secondo gli analisti di Equita il management ha, inoltre, indicato come l'attuale trend operativo avrebbe consentire di conseguire risultati superiori agli obiettivi comunicati, ma che in questa fase si è preferito avere un approccio prudente alla luce del contesto geopolitico.

Altri spunti emersi dalla call che hanno interessato gli analisti riguardano soprattutto il piano capex, che procede in linea con le attese: i lavori a Vicenza saranno completati entro Vicenzaoro di settembre 2026, mentre quelli sul quartiere fieristico di Rimini inizieranno nel 2027 e termineranno nel 2030.

Giudicata interessante anche la stima sul business congressuale, atteso recuperare il ritardo registrato nel primo trimestre nel corso della restante parte dell'anno. Positiva la presenza internazionale di visitatori ed espositori nelle manifestazioni top-tier del gruppo che continua a crescere significativamente. Infine, da rimarcare i nuovi eventi lanciati dal gruppo che stanno registrando un ottimo riscontro in termini di partecipazione di espositori e visitatori.