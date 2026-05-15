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CLARA MOSCHINI

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Brasile: intercettato parassita degli asparagi

Rischio fitosanitario, isolate 200 casse infestate importate dal Perù

Il team internazionale di sorveglianza agricola (Vigiagro) dell'aeroporto internazionale di Guarulhos (San Paolo), collegato al ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento del Brasile (Mapa), ha intercettato la scorsa settimana una spedizione di circa una tonnellata di asparagi importati dal Perù, dopo aver identificato un parassita da quarantena assente in Brasile.La spedizione consisteva in 200...

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EFA News - European Food Agency
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