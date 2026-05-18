Gdo, come cambia il consumo tricolore

In occasione de Linkontro, l’evento di riferimento in Italia per il mondo del Largo Consumo che si è svolto questo fine settimana, NielsenIQ ha fornito una panoramica dei consumi tricolore, in una fase di mercato solo apparentemente stabile. L’edizione del 2026 ha registrato la presenza di quasi 700 manager e 245 aziende tra industria e grande distribuzione accolti nella storica location del convegno, ovve...