Etichetta ingannevole sul cibo, dal 29 maggio è reato

Entra in vigore dal prossimo 29 maggio la legge n. 75 del 2026 che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio. La nuova normativa interviene in modo organico sul Codice penale e sulle norme che disciplinano il comparto agroalimentare, determinando una stretta sui falsi per tutelare i prodotti agroalimentari italiani e i consumatori: sarà, infatti, reato mettere in commercio prodotti alimentari con etichette che riportano indicazioni false o ingannevoli.

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione del reato di “commercio di alimenti con segni mendaci”: colpisce chi utilizza etichette, marchi o indicazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità dei prodotti. La nuova disciplina si applicherà anche alle vendite online e ai canali digitali, ampliando così il raggio d’azione dei controlli. La nuova legge introduce anche il reato di frode alimentare che punisce la produzione e la commercializzazione di alimenti non conformi a quanto dichiarato.

Le sanzioni prevedono pene detentive e multe, con aggravanti nei casi più gravi, come l’uso fraudolento di marchi DOP e IGP, il falso biologico, la reiterazione delle condotte e le attività organizzate su larga scala. Prevista, inoltre, la n on punibilità per gli agenti, gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli ausiliari coinvolti in attività sotto copertura.

la nuova legge prevede, inoltre, l’istituzione di una cabina di regia presso il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: avrà il compito di coordinare i controlli amministrativi e ridurre eventuali sovrapposizioni tra enti ispettivi.

Tra le misure introdotte figurano anche nuovi strumenti di tracciabilità, come il registro unico per il latte di bufala e un piano straordinario di verifiche sulle produzioni più esposte al rischio di frode.