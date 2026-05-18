Food&Science Festival 2026 chiude con oltre 150 appuntamenti

Si è chiusa ieri la decima edizione del Food&Science Festival, al termine di tre giorni in cui Mantova è tornata al centro del dialogo tra agricoltura, scienza e innovazione. La manifestazione è stata caratterizzata "da oltre 150 appuntamenti e più di 140 tra scienziati, accademici, divulgatori e professionisti hanno dato vita a un confronto ricco e partecipato sulle traiettorie dell’agroalimentare", si legge in un post sulla pagina Facebook del Food&Science Festival. "Un risultato che è merito di tutte le persone che, con il proprio lavoro, il proprio tempo e la propria energia, rendono possibile questo Festival".

“Il successo e la grandissima partecipazione di quest’anno confermano che il pubblico cerca risposte basate sulla scienza, per contrastare le fake news e i falsi miti che spesso colpiscono l’agricoltura", dichiara Andrea Pagliari, presidente di Confagricoltura Mantova, associazione promotrice del Festival "Vedere le piazze così gremite e i dibattiti così partecipati è la prova che la strada tracciata dieci anni fa era quella giusta. Il Festival non è solo un evento, ma un motore di crescita culturale e scientifica che da Mantova lancia idee e soluzioni per l’intero Paese”.

Tra i temi trattati nel corso dell'evento: tecniche di evoluzione assistita, Crispr, agricoltura 4.0, sicurezza alimentare, cibi ultra-processati, zootecnia, sostenibilità, benessere animale, assieme ad argomenti di carattere più spiccatamente scientifico, come, ad esempio la dimensione percettiva del cibo, nell'ottica delle neuroscienze.

Tra gli ospiti di quest'anno: Maria Chiara Carrozza, già ministro dell'Istruzione e presidente del Cnr, che ha il Premio Agricoltura Mantovana 2026, Vittoria Brambilla, docente all'Università di Milano, e pioniera delle tecniche di evoluzione assistita, Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea, Iginio Massari, pastry chef di fama internazionale.

L'11° edizione del Food&Science Festival si svolgerà a Mantova dal 21 al 23 maggio 2027.