Ucraina e Moldova intensificano contatti commerciali con l'Ue

Ucraina e Moldova intrensificano i rapporti commerciali con l'Unione europea. L'Ucraina punta ad ampliare le esportazioni di materiale di rimboschimento, la Moldova aumenta l'export di frutta. Partiamo dall'Ucraina che, secondo i dati divulgati dal governo, ha il potenziale per entrare nel mercato europeo del materiale orticolo forestale: le entrate derivanti dalla vendita di materiale da giardinaggio per cinque specie principali (pino, pino giallo, pino bianco, pino modrina e quercia) potrebbero raggiungere 5 milioni di euro per specie, con profitti previsti vicini a 2 milioni di euro.

A tal fine, lo Stato sta lavorando allo sviluppo della silvicoltura quotidiana, alla modernizzazione dei centri forestali e all'aggiornamento della legislazione. L'obiettivo è creare un mercato interno competitivo per il materiale da giardinaggio e predisporre un quadro normativo per la sua esportazione verso i paesi dell'UE. L'iniziativa è stata discussa durante una riunione governativa nella regione di Chernihiv, alla quale hanno partecipato il viceministro ucraino per la Politica Agraria e l'Alimentazione Taras Vysotskyi, membri del parlamento e rappresentanti dell'Agenzia statale per le risorse forestali e dell'impresa statale "Foreste dell'Ucraina".

Attualmente, l'Ucraina gestisce nove moderni vivai forestali con una capacità produttiva annua complessiva di 14 milioni di piantine: entro il 2030, il Paese prevede che la capacità produttiva raddoppierà, raggiungendo 30 milioni di piantine all'anno. Le autorità stimano che la domanda interna ucraina di piantine coltivate in contenitore si aggiri intorno a 20 milioni di unità all'anno, mentre il potenziale di esportazione potrebbe raggiungere ulteriori 10 milioni di piantine all'anno. L'attuale produzione nell'Unione Europea è di 2,4 miliardi di piantine, di cui il 44% proviene da un sistema radicale chiuso (CRS).

"I centri forestali - spiega il viceministro Vysotskyi - sono la base per un rinnovamento efficace delle foreste e rappresentano attualmente una promettente opportunità per lo sviluppo dell'imprenditoria ucraina. Il materiale da giardinaggio ucraino è competitivo e sta crescendo costantemente sul mercato europeo. Questa è una vera opportunità per le esportazioni e per l'afflusso di valuta estera".

"Allo stesso tempo - aggiunge il viceministro - stiamo lavorando alle necessarie modifiche legislative: dalla fertilità del suolo alla regolamentazione dell'attività delle imprese dopo la trasformazione in società per azioni. Senza norme sensate e lungimiranti, non possiamo attrarre investimenti e ampliare gli sviluppi".

Durante l'incontro sono stati discussi anche il progetto di legge sulle risorse riproduttive forestali e le necessarie modifiche ai codici forestali e fondiari dell'Ucraina. "Stiamo parlando - conclude Vysotskyi - di rafforzare le norme di questi codici, semplificare la registrazione dei diritti di proprietà sui terreni forestali, regolamentare l'attività delle imprese dopo la riorganizzazione ed eliminare le complicazioni legali nella procedura per il rilascio delle ricevute di taglio in formato elettronico. Si propone, inoltre, di proseguire la registrazione dei diritti legali sui terreni a destinazione forestale fino al 2035".

Passando alla Repubblica di Moldova, il ministero dell'Agricoltura e dell'industria alimentare rende noto che il volume delle esportazioni di mele, uva da tavola e ciliegie coltivate nei frutteti e nei vigneti del Paese è cresciuto costantemente negli ultimi anni, tanto che le esportazioni di mele verso l'UE hanno raggiunto un totale di 36,1 mila tonnellate nel 2025, rispetto alle 24,8 mila tonnellate del 2024.

Il valore delle spedizioni è stato pari a 25,5 milioni di dollari, rispetto ai 16 milioni di dollari dell'anno precedente. Allo stesso tempo, le esportazioni di ciliegie hanno raggiunto 3.100 tonnellate nel 2025, contro 2.100 tonnellate del 2024. Il loro valore è stato di 12,2 milioni di dollari, rispetto a 4,7 milioni di dollari del 2024.

Per quanto riguarda l'uva da tavola, la quantità esportata verso l'UE è stata di 34,1 mila tonnellate nel 2025, rispetto alle 33,4 mila tonnellate del 2024: il valore delle spedizioni è stato pari a 39,8 milioni di dollari, rispetto a 46,5 milioni di dollari nell'anno precedente.

Allo stesso tempo, le esportazioni di prugne verso l'UE hanno raggiunto 46,3 mila tonnellate nel 2025, rispetto a 48,2 mila tonnellate del 2024. Il valore delle spedizioni è stato pari a 41,3 milioni di dollari, rispetto ai 40,9 milioni di dollari dell'anno precedente.

A partire dall'estate del 2022, la Repubblica di Moldova ha beneficiato di un regime di liberalizzazione temporanea del commercio con l'UE per sette prodotti agroalimentari. L'anno scorso, l'Unione Europea ha esteso l'accesso dei prodotti agricoli moldavi al mercato europeo.

Per le prugne, l'uva da tavola, le ciliegie e le mele sono state aumentate le quote esportabili in esenzione doganale, mentre per l'aglio, i pomodori e il succo d'uva è stata applicata la completa liberalizzazione.