Bertolli lancia una crema spalmabile al burro

Bertolli, marchio iconico dell'olio italiano (oggi di proprietà della spagnola Deoleo) si espande nel settore delle creme spalmabili. Debutta oggi, 188 maggio in Gran Bretagna, Bertolli spreadable with butter and olive oil, ossia Bertolli crema spalmabile con burro e olio d'oliva. Si tratta di una nuova miscela di quattro ingredienti che unisce burro e olio d'oliva. La nuova referenza fa parte di Flora Food Group, che gestisce un portafoglio di marchi alimentari a base vegetale e derivati del latte nei mercati internazionali.



Dal 28 maggio il nuovo marchio sarà lanciato nei supermercati Morrisons, sempre in UK: l'inserimento del prodotto in altri punti vendita è previsto entro la fine dell'anno.



Il nuovo prodotto, posizionato come alternativa di ispirazione mediterranea nel segmento delle creme spalmabili, contiene il 57% di burro, il 23% di olio d'oliva, acqua e sale. Secondo quanto affermato dalla stessa Bertolli, il lancio riflette la tradizione del marchio di combinare sapori di ispirazione italiana con la versatilità quotidiana per cucinare, cuocere al forno e spalmare.



Fondata in Toscana nel 1865, Bertolli ha costruito la sua reputazione sulla cucina mediterranea e sui prodotti a base di olio d'oliva. L'azienda ha dichiarato che l'ultima innovazione è pensata per portare la proposta dell'olio d'oliva nella categoria del burro refrigerato, offrendo al contempo una consistenza cremosa e un profilo aromatico burroso.



"Il burro spalmabile all'olio d'oliva Bertolli rappresenta una pietra miliare per il marchio, introducendo un'inconfondibile proposta a base di olio d'oliva nella categoria del burro - spiega Ian Hepburn, responsabile marketing per Regno Unito e Irlanda di Flora Food Group - È stato specificamente sviluppato per offrire una consistenza ricca e cremosa con un sapore burroso e delicato, rendendolo un ingrediente versatile per cucinare, cuocere al forno e spalmare".



Il lancio avviene in un momento in cui i produttori alimentari continuano a presentare prodotti ibridi a base di latte e oli vegetali, rivolti ai consumatori alla ricerca di praticità, gusto e ingredienti di ispirazione mediterranea. Le miscele di olio d'oliva sono diventate un settore sempre più attivo nella categoria delle creme spalmabili, poiché i marchi cercano di capitalizzare sulla domanda di prodotti di alta qualità per la cucina e di prodotti versatili per la preparazione dei pasti.