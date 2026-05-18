UE/2. Tabacco: in corso revisione direttiva

La Commissione europea ha avviato una consultazione sulla revisione della direttiva dell'Unione Europea sui prodotti del tabacco e della direttiva sulla pubblicità del tabacco, attraverso un invito a presentare contributi pubblicato oggi. Tutti i riscontri sono benvenuti da tutta la società su questo importante argomento, dalle autorità pubbliche e dalle imprese, agli accademici e ai ricercatori.

La direttiva dell'UE sui prodotti del tabacco e la direttiva sulla pubblicità del tabacco stabiliscono le norme dell'UE in materia di fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nonché la loro pubblicità e sponsorizzazione. L'invito odierno a presentare contributi si basa sulla valutazione del quadro di controllo del tabacco dell'UE recentemente pubblicata dalla Commissione, che ha sottolineato l'importanza della legislazione dell'UE per la protezione della salute pubblica, nonché il buon funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati.

I risultati della valutazione mostrano che le norme dell'UE sul controllo del tabacco hanno contribuito a un calo significativo del fumo e dei decessi correlati al tabacco in tutta l'UE. Allo stesso tempo, la valutazione mette in evidenza le crescenti sfide legate alla rapida comparsa di nuovi prodotti del tabacco e della nicotina, in particolare tra i giovani. Inoltre, sia il piano europeo di lotta contro il cancro che il piano "Safe Hearts" pongono l'accento sull'importanza del controllo del tabacco quale componente fondamentale degli sforzi di prevenzione delle malattie e della salvaguardia della salute dei cittadini dell'UE e della resilienza dei nostri sistemi sanitari.

La revisione delle direttive sosterrà inoltre l'obiettivo dell'UE di conseguire una generazione senza tabacco entro il 2040. L'invito a presentare contributi offre ai contributori l'opportunità di esprimere le loro opinioni e condividere informazioni sui problemi da risolvere, sui principali settori d'azione proposti e sul probabile impatto.

L'invito a presentare contributi durerà fino al 15 giugno 2026. Informerà l'imminente revisione del quadro legislativo sulla lotta al tabagismo, prevista entro la fine del 2026.