Cranswick, la carne rende bene nel Regno Unito

Cranswick, considarato il più grande trasformatgore di carne suina del Regno Unito, ha archiviato l'esercizio 2025 nelle 52 settimane concluse il 28 marzo, con risultati superiori alle aspettative del mercato. La società, sostenuta dalla solida domanda di prodotti avicoli (a base di pollame) e carne suina nel Regno Unito, ha registrato un utile ante imposte rettificato di 220 milioni di sterline l...