Simest, Umana e Orienta: formazione per il Piano Mattei

Simest, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia oggi la sottoscrizione di due accordi di collaborazione con le Agenzie per il Lavoro Umana S.p.A. e Orienta S.p.A. Il coordinamento tra Simest, Umana e Orienta consentirà di progettare politiche personalizzate per il rafforzamento delle competenze tecniche, consolidando il ruolo delle tre realtà quali partner strategici per le aziende italiane impegnate in un contesto internazionale sempre più complesso.



Le intese sono finalizzate a sviluppare soluzioni integrate a supporto del settore produttivo nazionale, con particolare focus alla formazione di capitale umano qualificato proveniente dal continente africano, in coerenza con gli obiettivi del Piano Mattei e all’inserimento nell’ambito delle imprese sia italiane sia operative in Africa.

La collaborazione si estenderà gradualmente anche ad altre geografie strategiche in coerenza con le esigenze delle imprese italiane. Grazie al supporto congiunto dei partner, alcune imprese appartenenti alle filiere di primari Champion nazionali hanno già avviato i primi percorsi di inserimento e sviluppo delle risorse.



Le partnership intendono coniugare le competenze di Umana e Orienta nei processi di reclutamento, selezione e formazione di personale qualificato con il consolidato know-how di Simest nella individuazione di soluzioni finanziarie a supporto della crescita e competitività internazionale delle imprese italiane. L’obiettivo è supportare PMI e imprese di filiera, in un percorso di ampliamento delle competenze necessario per assicurarsi un posizionamento strutturato sui mercati globali.







