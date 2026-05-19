Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vino italiano: export oltre i 400 mln euro in 13 mercati emergenti
Nomisma. Calo consumi in alcuni Paesi e dazi Usa spingono a cercare altre mete
In un contesto di mercato che risente dall’incertezza causata dalle tensioni geo-politiche, del calo dei consumi che caratterizza molti Paesi e dei dazi che hanno frenato le esportazioni negli Stati Uniti, che restano la principale destinazione per i nostri vini, i produttori italiani hanno necessariamente iniziato a guardare con maggiore attenzione ad altre aree geografiche, inclusi i Paesi emergenti.Il n...
lml - 60176
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency