UE. Fertilizzanti: nuovo boom prezzi

Secondo Eurostat, nel quarto trimestre del 2025, il prezzo medio dei fertilizzanti e degli ammendanti nell'Unione Europea è aumentato dell'8,0% rispetto allo stesso trimestre del 2024. I prezzi dei fertilizzanti hanno registrato un'impennata nel 2021 e nel 2022, per poi diminuire nel 2023 e nel 2024. Nel 2025, i prezzi sono nuovamente aumentati per quattro trimestri consecutivi.

Nell'ultimo trimestre del 2025, si sono registrati aumenti in 24 dei 27 paesi dell'UE. Gli incrementi più marcati si sono registrati in Romania (+16,8%), Irlanda (+15,3%) e Paesi Bassi (+12,1%). I prezzi sono diminuiti in Bulgaria (-6,1%), Croazia e Lituania (entrambe -0,2%).