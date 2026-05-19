Orsero, crescita del business e responsabilità ambientale

Orsero S.p.a., azienda ligure leader nell’Europa Mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha presentato oggi i principali risultati di sostenibilità raggiunti nel 2025 e il nuovo Piano Strategico di Sostenibilità 2026-2031, "confermando il proprio impegno nel coniugare crescita del business e responsabilità sociale e ambientale lungo tutta la catena del valore".

Il nuovo Piano rappresenta l’evoluzione del percorso avviato nel 2022 e rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.Accanto alle quattro aree strategiche già identificate, ossia sviluppo di filiere responsabili, riduzione dell’impatto ambientale, promozione di un’alimentazione sana e riconoscimento del valore delle persone, il nuovo Piano valorizza ulteriormente la lotta allo spreco alimentare, tema trasversale a tutta la strategia.

La Strategia si articola in 10 obiettivi concreti, misurabili e con scadenze definite, 5 ambizioni strategiche di medio-lungo termine e 1 progetto di comunicazione dedicato agli stakeholder. Tra i principali obiettivi del nuovo Piano:

garantire che il 100% dei fornitori strategici sia conforme ai requisiti di sostenibilità entro il 2031; assicurare che il 90% del packaging utilizzato dai brand del Gruppo sia composto da materiali circolari entro il 2028;

coinvolgere il 100% dei magazzini in attività di contrasto allo spreco alimentare entro il 2028; salvare il 50% della frutta e verdura non destinabile alla distribuzione entro il 2031;

promuovere il benessere delle persone Orsero con il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo nell’iniziativa O-Care.

“Con il nuovo Piano Strategico di Sostenibilità - sottolinea Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo di Orsero - vogliamo guardare al futuro con ambizione, rafforzando il nostro impegno verso una crescita responsabile. I risultati raggiunti nel 2025 dimostrano la concretezza del nostro percorso e la volontà di generare valore duraturo per tutti i nostri stakeholder, contribuendo allo sviluppo di un sistema alimentare sempre più sostenibile”.

I progressi del Piano continueranno a essere monitorati e rendicontati annualmente, in un’ottica di trasparenza e dialogo con tutti gli stakeholder. Parallelamente, il Gruppo ha rendicontato i risultati raggiunti nel 2025, che evidenziano progressi significativi nel percorso di sostenibilità.

Sul fronte ambientale, nel 2025 il Gruppo ha ridotto del 12% le emissioni di CO 2 generate e ha raggiunto il 99,7% di packaging riciclabile, riusabile o compostabile per il brand F.lli Orsero.

Per quanto riguarda il contrasto allo spreco alimentare, nel 2025 è proseguita l’attività di donazione e recupero di frutta e verdura altrimenti destinate allo smaltimento, riuscendo a salvare oltre 9.000 tonnellate di prodotto. Il 75% di tali prodotti è stato recuperato e destinato alla produzione di energia, alla produzione di olio di avocado per l’industria cosmetica e all’alimentazione animale.

Sono state, inoltre, distribuite oltre 14 milioni di porzioni di frutta e verdura, pari a 2.000 tonnellate, a più di 100 associazioni benefiche.Sul piano sociale, il 2025 ha visto il 100% dei dipendenti formati sui temi di sostenibilità, il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo nel programma di welfare aziendale, il rafforzamento delle attività a favore delle comunità locali con progetti attivi nei diversi Paesi in cui Orsero opera, e 110.000 euro destinati a donazioni liberali.





