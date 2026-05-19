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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Unicredit, il segno di ZTravel sui conti delle pmi

Collaborazione con Zucchetti e Mastercard per rafforzare offerta di carte business con nuova piattaforma

In un contesto economico caratterizzato da una crescente complessità amministrativa e da un’accelerazione normativa in tema di tracciabilità delle spese, UniCredit, in collaborazione con Zucchetti e Mastercard rafforza l’offerta delle carte business con una nuova piattaforma integrata per la gestione delle note spese, per supportare il percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese itali...

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