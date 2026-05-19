Vicenza eccellenza senza tempo nel nuovo video Ieg

"Vicenza, timeless excellence", Vicenza, eccellenza senza tempo. È questo il titolo del nuovo video realizzato da Italian Exhibition Group per promuovere Vicenza come destinazione per la meeting industry. Trova così subito concretezza il contratto di rete siglato con "Vicenza Turismo e Cultura Scarl”: la Divisione Eventi e Congressi di IEG mette a disposizione della nuova realtà questo primo strumento operativo per la promozione del territorio vicentino.

Il racconto visivo, che ha per teatro alcuni dei luoghi più iconici della città, valorizza Vicenza come destinazione leisure oltre che business, contesto ideale per il turismo MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition).

Fotogramma dopo fotogramma, prende forma il ritratto di un territorio capace di sorprendere e affascinare, dove la vocazione industriale e artigianale di eccellenza si fonde con un patrimonio unico di esperienze tra arte, cultura, enogastronomia e paesaggio: dall’architettura palladiana ai laboratori artigiani, dalla cucina tipica ai paesaggi dei colli, fino alle opportunità di networking elavoro in location esclusive.

"Questo lavoro parte dalla consapevolezza dell’inscindibile legame tra la sede che ospita un evento e il suo territorio - sottolinea Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG - Il video vuole quindi essere un prezioso strumento di marketing territoriale e si inserisce nella proficua collaborazione tra IEG e il Comune di Vicenza: un passaggio che apre nuove opportunità per rafforzare l’attività promozionale e di investimento per consolidare il ruolo di Vicenza e del suoterritorio come destinazione per congressi ed eventi".

Il video potrà essere utilizzato in campagne web, presentazioni istituzionali e momenti di networking, a supporto delle candidature per eventi e congressi, oltre che nelle attività promozionali ordinarie, sia online che offline.

Il progetto creativo

Vicenza non come semplice cornice di un evento congressuale o business, ma come esperienza unica per chi sceglie di viverla. Parte da qui il progetto creativo che pone uno sguardo emozionale e sensoriale sulla città e sul territorio attraverso la scoperta delle sue eccellenze produttive, culturali, gastronomiche ed esperienziali. Vicenza è un luogo dove l’arte "del fare" diventa esperienza.

Una città in cui conoscenza antica e innovazione convivono, dando vita a storie di bellezza, precisione e passione. I protagonisti del video sono a Vicenza per partecipare a un evento. Li seguiamo nel loro viaggio. Il tempo è il filo conduttore del loro soggiorno.

I partecipanti si avventurano in percorsi diversi: chi osserva la lavorazione di un gioiello, chi entra in un sito palladiano, chi passeggia fra i mosaici, chi degusta in una distilleria. Alla fine, i percorsi si incrociano, come se l’evento congressuale o business non fosse l’unico motivo di quel viaggio, ma un punto di incontro fra storia, cultura, innovazione e tradizione.

A sviluppare il progetto creativo e realizzare il filmato è stata ESHU ADV, casa di produzione video con sede a Rimini, specializzata nella realizzazione di spot pubblicitari, commercial per il web e film corporate.