Grano duro /3. Assosementi: necessario investire sulle Tea

Agroalimentare Grano duro/2. Italmopa: collaborare per superare criticità filiera

Martinelli (presidente): "Urge migliorare qualità media della produzione nazionale"

Si è svolta in data odierna l’edizione 2026 dei Durum Days, organizzata e promossa da Assosementi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Fedagripesca Confcooperative, Compag, Italmopa e Unione Italiana Food (l... more