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Grano duro /3. Assosementi: necessario investire sulle Tea
Associazione sollecita completamento percorso legislativo UE
Le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare la competitività della produzione italiana di grano duro. Queste tecniche consentono infatti di sviluppare, in tempi più rapidi rispetto ai tradizionali metodi di breeding, nuove varietà capaci di rispondere alle sfide climatiche, produttive e fitosanitarie che interessano il comparto cerealicolo. A so...
lml - 60201
EFA News - European Food Agency
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