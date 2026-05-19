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CLARA MOSCHINI

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Grano duro /3. Assosementi: necessario investire sulle Tea

Associazione sollecita completamento percorso legislativo UE

Le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare la competitività della produzione italiana di grano duro. Queste tecniche consentono infatti di sviluppare, in tempi più rapidi rispetto ai tradizionali metodi di breeding, nuove varietà capaci di rispondere alle sfide climatiche, produttive e fitosanitarie che interessano il comparto cerealicolo. A so...

lml - 60201

EFA News - European Food Agency
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