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Il bio italiano vola
Ismea-NielsenIQ: il valore degli acquisti ha raggiunto 4,4 miliardi di euro
Cresce il biologico nel carrello della sopesa degli italiani. Lo conferma l'Osservatorio Ismea-NielsenIQ secondo cui nel 2025 il mercato domestico dei prodotti biologici conferma la propria fase espansiva e consolida il ritorno del bio al centro delle scelte di consumo delle famiglie italiane. Secondo i dati, il valore degli acquisti di alimentari biologici per consumo domestico ha raggiunto 4,4 miliardi...
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EFA News - European Food Agency
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