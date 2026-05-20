Ferrero, Wonka viaggia su Netflix

Il Gruppo Ferrero ha annunciato il lancio di una nuova gamma Wonka, insieme a una nuova collaborazione con Netflix. Partiamo da Wonka. Ferrero ha acquisito nel 2018 i diritti esclusivi del marchio Wonka per il settore dolciario. Dietro le quinte, negli anni successivi, i team di ricerca e sviluppo e i laboratori creativi del Gruppo hanno lavorato per dare nuova vita a questo universo iconico. Forte di decenni di esperienza nel settore dolciario, Ferrero ha esplorato nuove ricette, traducendo la meraviglia di Wonka in innovazioni entusiasmanti, basate sui suoi consolidati standard di qualità, creatività e artigianalità.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di lungo periodo di Ferrero verso l’innovazione continua e l’espansione delle categorie all’interno del proprio portafoglio di brand iconici, amati dai consumatori in tutto il mondo. Da 60 anni, Wonka rappresenta un’icona culturale e l’ambizione di Ferrero è riportare con cura questo universo ai fan di lunga data.

Attraverso un approccio graduale e orientato ai gusti dei consumatori, adesso Ferrero introdurrà una serie di prodotti stagionali e in edizione limitata in diverse categorie, pensati per generare entusiasmo e invitare i consumatori a entrare nel mondo di Wonka.

A partire da questo autunno, Ferrero offrirà ai fan l’opportunità di scoprire combinazioni straordinarie di sapori, consistenze e forme ispirate al mondo Wonka, in diverse categorie, tra cui cioccolato e caramelle. I prodotti saranno disponibili in Italia, così come in altri mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, facendo leva sulla forte notorietà del brand Wonka e sulla capacità di Ferrero di generare impatto sul mercato.

La nuova famiglia di prodotti rifletterà gli stessi valori di creatività, curiosità e meraviglia che continuano ad animare i libri e i film amati da generazioni.

“Siamo entusiasti di presentare una nuova famiglia di prodotti Wonka, che spazia dal cioccolato alle caramelle e ai gelati - spiega Alessandro Rapali, presidente Premium Chocolate del Gruppo Ferrero - Da generazioni, La fabbrica di cioccolato occupa un posto speciale nell’immaginario collettivo; la nostra ambizione è reinterpretare l’universo Wonka attraverso la visione di Ferrero e portare nuova energia nel segmento stagionale. Dietro le quinte, i nostri team di ricerca, sviluppo e innovazione stanno facendo leva su decenni di esperienza, applicando gli standard di qualità e artigianalità tipici di Ferrero per dare vita a un nuovo mondo Wonka, che non vediamo l’ora di condividere con i fan”.

Il secondo annuncio della casa dolciaria di Alba (CN) riguarda Netflix che ha acquisito la Roald Dahl Story Company nel 2021 e ha recentemente annunciato l’espansione dell’universo Wonka sugli schermi con una serie reality prevista per 2026 The Golden Ticket e il film d’animazione, in uscita nel 2027, Charlie vs.The Chocolate Factory.

“Netflix - dice Filippo Zuffada, Senior Director Consumer Products International di Netflix - sta reinventando l’universo Wonka, fondato su una straordinaria capacità immaginativa e su creazioni fuori dall’ordinario, e Ferrero, con la sua lunga tradizione di innovazione di prodotto e sviluppo dei brand, è il partner ideale per questa collaborazione. Insieme, grazie alla magia dei nostri prossimi contenuti di intrattenimento e al portafoglio globale di Ferrero, offriremo ai fan un nuovo e coinvolgente modo di vivere la meraviglia di Wonka sugli schermi e nei punti vendita di tutto il mondo”.