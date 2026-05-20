Nestlé Waters, indagini in due stabilimenti francesi

In attesa che il dossier per una possibile vendita abbia il suo esito finale atteso da tempo (leggi notizia EFA News), Nesté Waters vive la sua "giornata particolare". Secondo quanto riferito da Radio France, la polizia francese ha effettuato oggi controlli e perquisizioni senza preavviso in due sedi di Nestlé Waters, filiale del colosso alimentare, che comprende marchi italiani come San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, oltre alle francesi Perrier e Vittel.

Le indagini avrebbero a oggetto lo stabilimento Perrier a Vergèze, el dipartimento del Gard, nella regione dell'Occitania e un laboratorio a Vittel, nel dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est. Vittel è anche la marca francese di acqua imbottigliata venduta in molti paesi, appartenente al gruppo Nestlé dal 1992.

Circa 40 agenti dell'organo per la repressione delle frodi sarebbeero entrati in azione. Le operazioni, secondo quanto si apprende, si inseriscono nell'ambito di un'indagine della procura di Parigi, avviata in seguito a una denuncia per presunta frode presentata dall'organizzazione non governativa Foodwatch.

Contattata dalla redazione di Radio France, Nestlé Waters conferma che "sono attualmente in corso ispezioni a sorpresa in due siti di Nestlé Waters in Francia. Continuiamo a cooperare pienamente con le autorità competenti".