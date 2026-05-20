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Cdp, 1,3 miliardi a favore della cooperazione internazionale
Investimenti in Africa e in Sud America: sostegno a settori strategici come la filiera del caffè
Il consiglio di amministrazione di Cdp, Cassa depositi eprestiti presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro a favore della cooperazione internazionale, delle aziende italiane e degli enti territoriali.Per potenziare il sistema energetico, rafforzare l...
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EFA News - European Food Agency
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