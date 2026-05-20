Apicoltura: Italia prima per alveari nell'UE

Secondo Eurostat, nel 2023, nelle aziende agricole dell'Unione Europea erano presenti 9,4 milioni di alveari. Questo dato rappresenta solo una parte del totale degli alveari presenti nell'UE, poiché le statistiche sulla struttura aziendale registrano unicamente gli alveari presenti nelle aziende agricole. Rispetto al 2020, il numero di alveari è aumentato di 1,3 milioni (+16%), passando da 8,1 milioni. L'Italia contava quasi 1,9 milioni di alveari nelle aziende agricole nel 2023, il numero più alto tra i paesi dell'UE, seguita da Romania (1,7 milioni), Grecia (1,2 milioni) e Bulgaria (1 milione).

Tra i Paesi per i quali sono disponibili i dati, il numero di alveari è aumentato in 12 paesi dell'UE rispetto al 2020, in particolare in Italia (+822.490 alveari; +79%). Al contrario, si sono registrati cali in 10 paesi, con le diminuzioni maggiori in Ungheria (-152.110; -34%) e Spagna (-131.440; -14%).

Le api impollinano un'ampia varietà di colture, sia in climi caldi che freddi. Sono in grado di sopravvivere alle basse temperature svernando nei loro alveari e consumando le riserve di miele. Questa notizia celebra la Giornata Mondiale delle Api, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo essenziale che le api e altri impollinatori svolgono per la salute delle persone e del pianeta. Nel 2023, la Commissione Europea ha presentato "Un Nuovo Patto per gli Impollinatori" per affrontare il preoccupante declino degli insetti impollinatori selvatici in Europa, rivedendo l'Iniziativa UE sugli Impollinatori del 2018 e rispondendo all'Iniziativa dei Cittadini Europei "Save bees and farmers!".

La rinnovata iniziativa definisce le azioni che l'UE e i suoi Stati membri dovranno intraprendere per invertire il declino degli impollinatori entro il 2030. Essa integra il Regolamento sul ripristino della natura ed è una componente fondamentale della Strategia per la biodiversità 2030.