UE-Usa: accordo su abbattimento tariffe

La Commissione europea accoglie con favore l'accordo politico raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE su due regolamenti che eliminano le tariffe su tutti i prodotti industriali statunitensi e garantiscono un accesso preferenziale al mercato per alcuni prodotti agricoli e ittici statunitensi, in linea con gli impegni assunti dall'UE nella dichiarazione congiunta UE-Usa del 21 agosto 2025. I testi definitivi concordati saranno ora presentati per l'adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nelle prossime settimane, al fine di garantirne la rapida entrata in vigore.

L'accordo odierno garantisce il conseguimento degli obiettivi fondamentali della dichiarazione congiunta UE-Usa, ossia il mantenimento di un commercio e di investimenti transatlantici stabili, equi, prevedibili e reciprocamente vantaggiosi, e apre la strada alla promozione del commercio transatlantico esplorando ulteriori settori per la riduzione dei dazi sulle esportazioni dell'UE.

"Sforzo collettivo. Forte risultato. Un lavoro significativo. Dopo oltre cinque ore di intensi negoziati, accolgo con favore l'esito positivo del trilogo, pienamente in linea con la dichiarazione congiunta UE-Usa. L'UE ha dimostrato di essere un partner commerciale affidabile, pur rimanendo ferma nella difesa degli interessi delle parti interessate europee. Una volta approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ciò rafforzerà la stabilità del commercio transatlantico e aprirà la porta a una cooperazione costruttiva ancora più ampia. Confido che ciò sia nel nostro comune interesse e rifletta la nostra comune ambizione", ha dichiarato Maroš Šefčovič, commissario per il Commercio e la sicurezza economica; Relazioni interistituzionali e trasparenza.