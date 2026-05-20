Accordo UE-Usa/2. Federvini: "Segnale incoraggiante che mantiene dialogo aperto"

Federvini esprime apprezzamento per l’accordo provvisorio raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio UE sui regolamenti che daranno attuazione agli impegni previsti dall’intesa tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, siglata a Turnberry, in Scozia, nel luglio scorso (leggi notizia EFA News). Un risultato che contribuisce a rafforzare un clima di maggiore fiducia e continuità negli scambi transatlantici in una...