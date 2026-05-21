Libri. Coppi è una musica... Eroica

“Coppi è una musica” sarà uno degli appuntamenti speciali del programma di Eroica Montalcino 2026. In collaborazione con cantine Banfi, venerdì 29 maggio il Teatro degli Astrusi (Montalcino), alle 18:00, ospiterà un evento dedicato alla memoria di Fausto Coppi tra racconto, musica e cultura del ciclismo.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Banfi ed Eroica, una partnership che accompagna Eroica Montalcino sin dalla sua prima edizione nel 2017 e che, anno dopo anno, si è consolidata in un percorso condiviso di valori e visione.

Banfi ed Eroica condividono infatti la stessa attenzione per l’autenticità, la sostenibilità e il rispetto del tempo, oltre alla volontà di custodire e valorizzare un patrimonio unico rappresentato dal territorio di Montalcino.

Una sinergia profonda, alimentata dall’amore per questa terra, che trova espressione concreta anche nella squadra Poggio alle Mura: nata come un piccolo gruppo di appassionati, oggi conta oltre cinquanta ciclisti ed è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici di questa unione.

La prima parte dell’evento sarà un talk intorno al libro “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota, edito da Lab DFG. La giornalista e autrice premiata con il Premio De Zan 2026, dialogherà con la giornalista Lina Senserini. Sul palco saliranno Giancarlo Brocci, fondatore di Eroica, Franco Rossi, presidente di Eroica, Cristina Mariani-May, ceo e presidente di Banfi Società Agricola srl e Rodolfo Maralli, presidente di Banfi srl.

La seconda parte della serata entrerà invece nella dimensione musicale e teatrale di "Coppi è una musica", tra letture, parole e interpretazioni dedicate al Campionissimo e all’epopea del grande ciclismo italiano. Il programma musicale sarà curato da Alessandro Galli, direttore di Biciclette d’Epoca, musicista, cantautore e autore da anni impegnato nella valorizzazione culturale del ciclismo storico.

Sarà ancora una volta un appuntamento con le emozioni grazie al repertorio della MIC - Musica Italiana Cantautorale con Alessandro Galli, voce e chitarra. Elisabetta Daolio, flauto. E le parole arriveranno dritte al cuore, direttamente dalle pagine del diario di Bruna Ciampolini in Coppi, la prima moglie del campionissimo, diario affidato un tempo alla sensibilità di Franco Rota e ritrascritto dalla figlia Luciana Rota in questo romanzo di successo intitolato "Fausto, il mio Coppi. Storia di un amore in salita nel diario della moglie Bruna".

A rendere ancora più suggestiva la scenografia del palco sarà la presenza della bicicletta originale utilizzata da Fausto Coppi per il record dell’ora al Vigorelli, 7 novembre 1942, proveniente dalla collezione del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio il museo più grande al mondo dedicato non ad un campione, ma a tutti i ciclisti.