Accordo Italia-India: impegno Crea per programmi di ricerca applicata



“Ringrazio il ministro Lollobrigida per aver posto l’innovazione in agricoltura e, di conseguenza, la ricerca del Crea al centro dell’incontro bilaterale Italia-India. La collaborazione tra i nostri Paesi rappresenta, infatti, non solo un’opportunità scientifica ed economica, ma anche un contributo concreto alla costruzione di sistemi alimentari più sostenibili, inclusivi e resilienti.” Così Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea, all’indomani della firma del Memorandum d'Intesa sulla cooperazione agricola con l'India (leggi notizia EFA News).

“Come Crea", conclude Zaganelli, "confermiamo la piena disponibilità a contribuire a questo percorso, mettendo a sistema le nostre competenze e rafforzando il dialogo con i partner istituzionali e industriali. Intendiamo essere un hub di conoscenza e innovazione, in cui il mondo produttivo viene supportato, attraverso la condivisione di tecnologie e soluzioni efficaci e l’avvio di iniziative congiunte, come progetti e scambi di esperienze e buone pratiche”.

Insieme all'omologa istituzione indiana, l’Indian Council of Agricultural Research (Icar), l’Ente si impegnerà in programmi di ricerca applicata e promuoverà occasioni di Joint venture tra imprese agricole indiane e italiane. Le aree di collaborazione prioritarie individuate sono pienamente coerenti con le principali sfide globali e sono strategiche per il futuro dell’agricoltura: dalla protezione delle piante e della biodiversità allo sviluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie, dall’agricoltura di precisione all’economia circolare, fino al miglioramento genetico animale, senza dimenticare l’agricoltura biologica e rigenerativa, con particolare attenzione alla salute del suolo. A tali temi si affianca la valorizzazione delle indicazioni geografiche e dei relativi sistemi di tutela.