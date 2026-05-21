Sicurezza alimentare: intesa Coop-Izslt per filiere Toscana e Lazio

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (Izslt) e Coop Italia hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione scientifica finalizzato allo sviluppo di attività congiunte nell’ambito della sicurezza alimentare, della tutela della salute pubblica e della valorizzazione delle filiere produttive.

L’intesa, della durata di tre anni, nasce dalla condivisione di obiettivi comuni orientati a un approccio One Health, con particolare attenzione alla qualità delle produzioni, alla sostenibilità, al benessere animale e alla trasparenza nei confronti dei consumatori.

Attraverso questo accordo si sviluppano attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione. Tra gli ambiti di collaborazione rientrano anche il supporto scientifico nella definizione di disciplinari di filiera, la realizzazione di report tecnico-scientifici e attività di formazione specialistica. Le prime aree progettuali che Coop Italia e Izslt intendono approfondire riguardano la sicurezza alimentare nelle colture ortofrutticole, con particolare riferimento al pomodoro e al rischio correlato a Salmonella Strathcona, oltre ai temi del benessere animale e dell’antibiotico-resistenza negli allevamenti ittici, in particolare per branzini e orate, produzioni ampiamente presenti nei territori di competenza dell’Istituto.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle sinergie tra ricerca scientifica, controlli e filiere produttive", dichiara il commissario straordinario dell’Izslt Stefano Palomba. "La collaborazione con Coop Italia consentirà di sviluppare attività ad alto valore tecnico e scientifico a tutela della salute pubblica, della sicurezza degli alimenti e della fiducia dei consumatori, in linea con la visione One Health che guida l’azione dell’Istituto”.

"Da sempre sosteniamo l’approccio One Health e seguiamo con attenzione le indicazioni sia dell’Efsa che dell’Oms in materia", osserva Sandro Luca Galasso, direttore Qualità e Sicurezza Prodotto Coop Italia. "In questa ottica, è per noi strategico affiancarci a Istituti le cui competenze possono aiutarci a migliorare la nostra collaborazione con la filiera. Coop vanta fornitori decennali con i quali da sempre costruisce filiere etiche e sicure, nel rispetto non solo dei lavoratori, ma in questo caso ovviamente anche del benessere animale”.

Coop Italia, tra i leader nazionali nella distribuzione dei prodotti di largo consumo e nella gestione delle produzioni a marchio Coop, coordina le politiche di qualità, sicurezza e controllo delle proprie filiere produttive. Izslt, ente sanitario di diritto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, opera come riferimento tecnico-scientifico nei settori della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare, della ricerca e del monitoraggio epidemiologico.