Il Salone dell'ospitalità viaggia sulle note dell'inclusività
Candidature aperte fino al 10 giugno agli “Hospitality Award"
C’è un elemento invisibile che può trasformare il modo in cui l’ospite vive un hotel, un ristorante o un luogo di accoglienza. Un momento che, in ogni esperienza di ospitalità, resta impresso più delle immagini. È una sensazione, un’atmosfera, una nota in sottofondo che riesce a farci sentire nel posto giusto, accolti davvero.
Nasce da questa idea “Hospitality Award - Note di Inclusività e Accoglienza”, la nuova call promossa da Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione internazionale leader in Italia per l’hôtellerie e la ristorazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in collaborazione con WMF - We Make Future, la più grande fiera italiana dedicata all’innovazione digitale.
L’iniziativa è pensata per valorizzare le realtà del settore turistico e dell’HoReCa che hanno scelto di integrare la musica e il suono nella propria offerta di accoglienza, utilizzandoli come leve per migliorare il benessere degli ospiti, consolidare l’identità degli spazi e realizzare esperienze più inclusive e coinvolgenti.
Il progetto prende forma da un percorso di riflessione condiviso, avviato lo scorso febbraio a Casa Sanremo, dove Hospitality e WMF, all’interno di Casa Futuro, hanno indagato e immaginato il futuro dell’ospitalità partendo da un linguaggio universale: la musica. Da questo confronto è emersa una visione più sensoriale, in cui il suono diventa parte dei luoghi, capace di creare atmosfera e relazione per far sentire ogni ospite riconosciuto, rispettato e a proprio agio.
Un’idea che si inserisce anche nel progetto pluriennale DI OGNUNO che verrà riproposto al We Make Future di Bologna. DI OGNUNO è l’iniziativa di Riva del Garda Fierecongressi per Hospitality dedicata all’ospitalità accessibile, sviluppata in collaborazione con Lombardini22 e Village for all – V4A, che dal 2024, in ogni edizione della Fiera, propone al mondo dell’HoReCa soluzioni concrete in questo ambito.
“L’ospitalità oggi si misura sempre più nella capacità di costruire esperienze che restano e di far sentire ogni persona realmente accolta - spiega Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality - La musica e il suono, se ideati con consapevolezza, possono diventare strumenti straordinari per generare benessere, inclusione e senso di appartenenza. Con questo award vogliamo dare spazio a tutte quelle realtà che hanno compreso il potere di questi elementi e che stanno già sperimentando questa visione, trasformando l’accoglienza in un percorso emotivo e sensoriale che parla a tutti”.
Aggiunge Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future: "innovare l’ospitalità significa anche creare connessioni tra competenze, linguaggi e visioni differenti, per dare vita ad esperienze che mettono al centro le persone. La musica rappresenta uno degli ambiti più interessanti in questo processo di trasformazione: un terreno in cui tecnologia, creatività, cultura e design si incontrano generando nuovi modi di vivere gli spazi e le relazioni. Come WMF crediamo che l’innovazione più significativa nasca proprio dalla contaminazione tra mondi diversi e dalla capacità di tradurre queste connessioni in esperienze inclusive, coinvolgenti e ad alto impatto umano”.
Le candidature sono aperte fino al 10 giugno 2026. La call è rivolta a hotel, strutture extra-alberghiere, ristoranti, bar, campeggi, villaggi turistici, centri benessere, rifugi, location per eventi e a tutte quelle realtà del comparto HoReCa e turistico che hanno saputo integrare la musica nella propria identità.
L’obiettivo è valorizzare progetti capaci di utilizzare il suono non come semplice accompagnamento, ma come strumento di relazione e inclusione, in grado di migliorare l’esperienza degli ospiti e renderla più autentica, immersiva e personale.
Chi vincerà avrà l’opportunità di raccontare la propria idea durante WMF - We Make Future 2026, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 presso BolognaFiere, accedendo a una platea internazionale di innovatori, imprese e stakeholder del settore e salendo sul palco nella cerimonia ufficiale di premiazione.
Il percorso proseguirà poi durante la 51ª edizione di Hospitality, dall’1 al 4 febbraio 2027 a Riva del Garda, attraverso attività di visibilità sui canali ufficiali della manifestazione, momenti dedicati e la partecipazione a esperienze esclusive all’interno della fiera.
Le candidature saranno valutate da una giuria composta da esperti di ospitalità, accessibilità, design e comunicazione, sulla base di criteri quali: impatto sulla qualità dell’accoglienza dell’ospite e sull’inclusione, grado di innovazione, uso consapevole del suono come elemento progettuale, sostenibilità e replicabilità del modello e qualità dello storytelling. “Hospitality Award – Note di inclusività e accoglienza”
EFA News - European Food Agency