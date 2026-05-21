Galup, un panettone... D'amare

C’è un modo nuovo di vivere il panettone, anche d’estate. Ed è racchiuso in un nome che gioca con le emozioni, i sapori e le stagioni: D’Amare. La proposta estiva di Galup torna anche quest’anno con una collezione pensata per sorprendere il palato con freschezza, leggerezza ed eleganza.

Realizzato secondo la tradizione Galup, è un panettone da 750 grammi con impasto di tipo Milano, preparato con il celebre lievito madre Galup e con una lenta lavorazione di 40 ore, per garantire fragranza, morbidezza e una straordinaria aromaticità.

A questa anima autentica si aggiunge un inedito incontro di profumi e sapori ispirati all’estate, capace di trasformare ogni assaggio in un’esperienza conviviale e raffinata.

Accanto ai gusti già apprezzati della scorsa stagione, ossia Limone e Basilico e Pesca e Yogurt (quest’ultimo nato da una collaborazione con Latterie Inalpi), arriva la novità dell’estate 2026: Lampone, Fragola e Ciliegia, un abbinamento vivace e contemporaneo che richiama colori, profumi e atmosfere delle giornate più luminose.

Versatile e sorprendente, il Panettone D’Amare è perfetto in ogni momento della giornata: dalla colazione lenta del weekend a una pausa pomeridiana, fino a diventare protagonista di un picnic estivo, di una merenda in spiaggia da condividere con amici e famiglia o di un dessert elegante accompagnato da una pallina di gelato.Ed è proprio il gelato la grande novità dell’estate Galup.

Per la prima volta, infatti, il brand presenta una linea di gelati, senza glutine, prodotta da Golosi, azienda appartenente al gruppo TCN, gruppo di Alba (CN) spewciaslizzato in impianti e macchinari tecnologici avanzati per l'industria dolciaria, pensati per creare un perfetto dialogo di gusto con Panettone D’Amare e non solo.

Otto i gusti disponibili in coppetta da 170 grammi: panettone, crema pistacchio, fragola limone, limone cioccolato, nocciola cioccolato, tiramisù, sacher e fragola stracciatella.I nuovi gelati saranno in vendita, in questa prima fase di lancio, esclusivamente presso lo store Galup di Via Andrea Doria a Torino, diventando così un invito a vivere un’esperienza di gusto completa, fresca e contemporanea.

A rendere ancora più distintiva l’esperienza d’acquisto in store a Torino è anche il racconto grafico delle vetrine e delle coppette gelato, nato da un progetto di tesi in Illustrazione realizzato da due studenti di IED Torino, Marianna Coccini e Federico Fontana: un racconto visivo giovane, creativo e ricco di personalità, capace di interpretare con leggerezza e stile l’universo della pasticceria e gelateria contemporanea.

Con Panettone D’Amare e la nuova linea gelati, Galup firma così un’estate all’insegna della dolcezza italiana, reinterpretando la tradizione con uno sguardo fresco, raffinato e contemporaneo.