Hormuz. Fao: rischio grave crisi prezzi alimentari

La chiusura dello Stretto di Hormuz non è un'interruzione temporanea del traffico marittimo, ma "l'inizio di uno shock agroalimentare sistemico che potrebbe innescare una grave crisi globale dei prezzi alimentari entro sei-dodici mesi". L'ammonimento arriva dalla Fao che, in una nota, puntualizza: "Per evitare tale scenario saranno necessarie rotte commerciali alternative, moderazione delle restrizioni alle esportazioni, protezione dei flussi umanitari e riserve per assorbire i maggiori costi di trasporto.

È giunto il momento di "iniziare a pensare seriamente a come aumentare la capacità di assorbimento dei Paesi, come accrescere la loro resilienza a questo collo di bottiglia, in modo da poter minimizzare i potenziali impatti", ha dichiarato Maximo Torero, capo economista della Fao, in un nuovo podcast.

Ciò implica esplorare "interventi da parte dei governi, delle organizzazioni finanziarie internazionali, del settore privato e delle agenzie delle Nazioni Unite e di altri centri di ricerca per cercare di aiutare i Paesi ad affrontare al meglio la situazione attuale", ha affermato Torero.

Secondo la Fao, la finestra di opportunità per un'azione preventiva si sta chiudendo rapidamente. Le decisioni che agricoltori e governi prenderanno ora sull'uso dei fertilizzanti, sulle importazioni, sui finanziamenti e sulla scelta delle colture determineranno se entro sei-dodici mesi si verificherà una grave crisi globale dei prezzi alimentari.

L'impatto è già visibile. L'indice dei prezzi alimentari della Fao, che monitora le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari scambiati a livello globale, è aumentato per il terzo mese consecutivo ad aprile, a causa degli elevati costi energetici e delle interruzioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Lo shock si sta manifestando a fasi: energia, fertilizzanti, sementi, rese inferiori, aumento dei prezzi delle materie prime, e infine inflazione alimentare.

Mitigare questi impatti richiederà il passaggio a rotte alternative via terra e via mare, tra cui la penisola arabica orientale, l'Arabia Saudita occidentale e il Mar Rosso, ha affermato David Laborde, direttore della Divisione di Economia Agroalimentare della Fao. Tuttavia, queste rotte hanno una capacità limitata, il che rende fondamentale evitare restrizioni all'esportazione da parte dei principali produttori. Questo è particolarmente importante per salvaguardare i flussi alimentari umanitari, ha aggiunto Torero.

La situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo di El Niño, che dovrebbe portare siccità e alterare i modelli di precipitazione e temperatura in diverse regioni.

La Fao ha elaborato una serie di raccomandazioni politiche volte ad affrontare la crisi dello Stretto di Hormuz. Tra le raccomandazioni a breve termine:

- Garantire rapidamente corridoi terrestri e marittimi alternativi per aggirare Hormuz: ciò non risolverà l'entità dello shock di approvvigionamento di materie prime, ma contribuirà a ridurlo marginalmente.

- Evitare restrizioni alle esportazioni, in particolare di energia, fertilizzanti e materie prime.

- Esentare gli aiuti alimentari dalle restrizioni commerciali.

- Promuovere, negli interventi di emergenza, la consociazione colturale (cereali + legumi) per ridurre l'uso di fertilizzanti azotati e ottenere importanti benefici nutrizionali, ambientali, economici e agronomici.

- Attivare programmi di protezione sociale, traendo ispirazione dall'esperienza dell'America Latina.

- Evitare sussidi generalizzati, che creano significative pressioni fiscali e tendono ad essere regressivi; dare invece priorità al sostegno mirato ai più vulnerabili attraverso registri digitali che possano indirizzare in modo efficiente gli aiuti alle famiglie rurali vulnerabili e ai piccoli agricoltori, in particolare in Africa.



