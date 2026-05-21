Champions League donne: Heineken dà appuntamento all'Oslo Bar

Con la finale della Uefa Women's Champions League di quest'anno ormai alle porte, Heineken, sponsor storico del marchio, ha annunciato un'iniziativa che reinvestirà parte dei profitti nel calcio femminile.

La finale, che si disputerà sabato 23 maggio a Oslo, in Norvegia, vedrà affrontarsi l'FC Barcelona e l'OL Lyonnes, vincitrice per ben otto volte del trofeo. Tuttavia, a causa delle restrizioni pubblicitarie locali che vietano la promozione di marchi di alcolici, Heineken non potrà sostenere la squadra nella città ospitante come di consueto.

Decisa a essere presente a Oslo, la casa produttrice di birra porterà la finale a Londra, prendendo possesso dell'Oslo Bar di Hackney, un locale molto frequentato dalle tifose di calcio femminile. Qui, Heineken organizzerà un evento per seguire la partita, offrendo ai tifosi un luogo dove ritrovarsi e godersi l'atmosfera anche al di fuori dello stadio, rafforzando l'idea che il calcio femminile sia più bello quando viene vissuto insieme.

Heineken donerà inoltre una somma superiore al valore di ogni pinta venduta, incrementando così il contributo totale della serata. Questo è solo un altro aspetto dell'impegno di Heineken come uno dei principali partner del calcio femminile, a conferma del suo impegno a lungo termine e continuo nei confronti di questo sport a tutti i livelli, a seguito del recente rinnovo della sponsorizzazione della Uefa Women's Champions League fino al 2030.

A sostenere l'iniziativa ci saranno l'ex giocatore del Barcellona Toni Duggan e la giocatrice dell'OL Lyonnes Izzy Christiansen, che saranno presenti all'evento e parteciperanno a una sessione di domande e risposte dal vivo prima del fischio d'inizio, offrendo ai tifosi l'opportunità di ascoltare direttamente una delle voci più riconoscibili del calcio femminile.

Radicato nella convinzione di lunga data di Heineken sull'importanza della socialità, l'evento è l'ultima iniziativa di Fans Have More Friends, la piattaforma di sponsorizzazione globale del marchio, basata sulla convinzione che la passione per il calcio sia uno dei modi più rapidi per creare legami tra sconosciuti.

L'ingresso è gratuito e l'apertura delle porte è prevista per le 16:00, con la struttura aperta fino alle 3:30 del mattino. I tifosi potranno riunirsi per guardare la partita in diretta su maxi-schermi e godersi la musica di un DJ prima e dopo l'incontro.

“Come sostenitori di lunga data del calcio femminile, per noi di Heineken è importante continuare a essere presenti per i tifosi, anche se non nel solito modo allo stadio. Quindi quest'anno portiamo lo stesso spirito a Oslo, ma in Hackney. Nell'ambito della nostra piattaforma Fans Have More Friends, l'evento riunisce i tifosi per celebrare l'apice del calcio femminile, mentre ogni pinta spillata viene devoluta alle organizzazioni locali che promuovono e sostengono il calcio a tutti i livelli", dichiara Nabil Nasser, responsabile globale del Brand Heineken.