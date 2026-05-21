Confcooperative Fedagripesca, il 27 maggio l'assemblea

“Competitività, gioveni, cooperazione: strategie per dare valore all’agroalimentare italiano”. Questo il titolo dell’assemblea nazionale elettiva di Fedagripesca Confcooperative, che si terrà a Roma il prossimo 27 maggio, al The Space Cinema moderno.

Una giornata in cui la federazione, un sistema economico che con 410.000 soci agricoli e oltre 2.500 cooperative vale 38 miliardi di euro di fatturato, si confronterà con i rappresentanti delle istituzioni sui principali temi strategici per il futuro del comparto.

Dopo la proiezione del video istituzionale, i lavori avranno avvio con la presentazione di uno studio curato da Euricse sul ricambio generazionale, la crescita dimensionale e la competitività delle filiere cooperative.

Alle ore 10:30 è prevista la relazione del presidente eletto e, a seguire, l’intervento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, chiamato a delineare il quadro delle politiche nazionali e le strategie per il comparto agricolo e cooperativo.

Alle 11:30 spazio ad una tavola rotonda di alto profilo, che vedrà la partecipazione di Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, degli europarlamentari Cristina Guarda e Dario Nardella e di Leonardo Pofferi, Vicepresidente di Copa-Cogeca. Un’occasione per analizzare le prospettive future delle politiche comunitarie in tema di agroalimentare.

Al termine del confronto con i parlamentari europei, spazio di nuovo al presidente eletto che dialogherà con il Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea Raffaele Fitto, collegato da remoto, per un confronto diretto sulle scelte strategiche dell’Unione Europea nell’attuale contesto economico e politico.

Le conclusioni dell’Assemblea saranno affidate a Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, che sintetizzerà i principali spunti emersi nel corso della mattinata.





