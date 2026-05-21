Banca Ersel si avvicina alle pmi del triveneto

Ersel Banca Privata, società indipendente di wealth management e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, annuncia l’apertura a Verona e Treviso, proseguendo l’espansione territoriale nel Nord Est, avviata a dicembre con l’ingresso a Padova.

Salgono a tre le piazze finanziarie presidiate dal Gruppo che consolida ulteriormente la propria presenza in un territorio sempre più strategico per il private banking italiano come il Triveneto, in linea con il piano di sviluppo avviato nell’ultimo anno. L’apertura nella citta scaligera, a pochi passi dall’Arena e l’inaugurazione della sede nel cuore di Treviso coincidono con il rafforzamento della squadra di senior banker che, con l’ingresso in Ersel, avranno il compito di consolidare il dialogo con una clientela di alto profilo e patrimoni complessi, in un territorio importante per il suo tessuto imprenditoriale dinamico e la significativa presenza di aziende familiàri.

La sede di Verona vede, infatti, l’ingresso di Marco Martinello e Mario Piazzola, senior banker di consolidata esperienza, provenienti da primarie realtà del settore, mentre nella sede di Treviso sono già operativi i senior banker Gianfranco Massaro e Stefano Cecchetto. La squadra è completate del senior benker Luca Bebetto e delle benker Keli Nàzo, che presidiano la piazza di Padova: nomi che confermano la strategia di Ersel di investire su figure di alto profilo per crescere nel Nord Est.

Le tre aperture in Veneto rientrano, infatti, nel piano di sviluppo del Gruppo che oggi è operativo su tutto il Nord Italia attraverso la sede storicà di Torino, l’headquarter di Milano e le filiali di Romà e Reggio Emilia, e che punta a crescere attraverso il modello di business identitario, altamente specializzato, con un rafforzamento sul territorio con figure di alto profilo.

“L’apertura di più sedi da parte di Ersel risponde alla natura profondamente multicentrica del Veneto, un territorio caratterizzato da poli economici distinti ma fortemente dinamici e interconnessi - commenta Federico Taddei, vice direttore generale e responsabile Private Banking di Ersel - Padova, Treviso e Verona sono tutte espressione di realtà imprenditoriali, con una presenza significativa di aziende familiari e temi come il passaggio generazionale, investitori con patrimoni complessi che richiedono un modello di consulenza evoluto e altamente personalizzato, come il nostro".

"La strategia di Ersel - aggiunge Taddei - è quella di essere presenti in modo diretto su tutto il territorio, con professionisti capaci di costruire relazioni di lungo periodo e comprendere le specificità locali. Questo approccio riflette la nostra visione, basata su una consulenza sempre più integrata, competenze qualificate e capacità di accompagnare gli investitori, che siano famiglie o imprese, nelle diverse esigenze di gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio”.

Il modello di Ersel, storica boutique di wealth management guidata da Andrea Rotti, con oltre 22,5 miliardi di euro di masse e 330 professionisti, di cui oltre 70 private banker, si basa infàtti su una gamma articolata di servizi altamente specializzti che affiancano l’attivita tradizionale di private banking alle competenze verticali nell’asset management, nel wealth planning - attraverso i servizi della società Simon Wealth Lex, parte del Gruppo - e nei private markets e nel corporate finance con la divisione Meti Corporate Finance.