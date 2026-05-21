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VitignoItalia: 20° edizione si chiude con oltre 10mila visitatori
30 buyer provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Giappone
Si chiude con un bilancio positivo la 20° edizione di VitignoItalia: tre giornate intense che hanno riunito presso la Stazione Marittima sul Molo Angioino di Napoli oltre 10mila visitatori, registrando una significativa affluenza di operatori del settore e stampa specializzata oltre al pubblico sempre più interessato di enoappassionati. Anche in questa speciale edizione VitignoItalia si conferma u...
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EFA News - European Food Agency
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