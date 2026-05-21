Irtop consulting celebra 25 anni a fianco delle pmi

IrTop Consulting, boutique finanziaria specializzata nei Capital Markets e nell’advisory per la quotazione, celebra i suoi primi 25 anni di attività. Partner di Borsa Italiana dal 2007, la società ha contribuito allo sviluppo del mercato Euronext Growth Milan, affermandosi come punto di riferimento per le PMI interessate ad aprire il capitale a investitori terzi o ad accedere a strumenti di finanza alternativa, equity e debt.

“In questi 25 anni - sottolinea la ceo e founder Anna Lambiase - IRTOP Consulting ha affiancato le PMI italiane nei loro percorsi di sviluppo, contribuendo alla crescita del sistema economico nazionale attraverso il rafforzamento del mercato dei capitali e il sostegno alla competitività delle imprese. Siamo stati tra i primi a credere nel potenziale del segmento delle PMI quotate l'ex AIM e continuiamo a interpretare il nostro ruolo come quello di un partner indipendente, innovativo e orientato alla creazione di valore duraturo, capace di supportare le imprese nell’accesso ai capitali e nei processi di crescita".

"Intendiamo ampliare ulteriormente le collaborazioni - aggiunge Lambiase - in ambiti a elevato impatto strategico per il tessuto imprenditoriale italiano, come l'affiancamento nel passaggio generazionale, tema che nei prossimi anni interesserà oltre il 65% delle imprese familiari italiane e rappresenterà una leva decisiva per garantire continuità manageriale, apertura al capitale e crescita dimensionale delle aziende”.

Fondata a Milano nel 2001, la società ha contribuito allo sviluppo dell’ecosistema finanziario dedicato alle small & mid cap italiane, promuovendo la cultura della quotazione e supportando imprenditori e management nella creazione di valore per gli stakeholder.