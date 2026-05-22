Giornata Biodiversità: Despar Nord conferma impegno

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, Despar Nord conferma il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi attraverso iniziative concrete dedicate alla protezione degli impollinatori e alla valorizzazione delle eccellenze agricole locali.

La biodiversità rappresenta infatti un elemento centrale per la salvaguardia dell’equilibrio naturale e per la qualità delle produzioni agroalimentari. Per questo Despar Nord promuove da tempo progetti e percorsi di sensibilizzazione in materia ambientale rivolti alle comunità locali e in particolare alle nuove generazioni, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul valore degli ecosistemi e sull’importanza della loro tutela.

Un impegno che si inserisce anche nel più ampio progetto nazionale promosso da Despar Italia per la salvaguardia delle api selvatiche e la rigenerazione degli habitat naturali, attraverso l’installazione di Bee Hotel e Resilient Nest in diversi territori italiani e la messa a dimora di essenze autoctone a sostegno della biodiversità.In Veneto questo percorso ha trovato espressione concreta anche nel progetto “Alla scoperta della biodiversità”, promosso da Despar Nord insieme a Moretto Farm, azienda agricola trevigiana specializzata in acquaponica e apicoltura sostenibile e già parte di “Sapori del Territorio”, il progetto di Despar Nord di valorizzazione dei prodotti locali.

L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della scuola primaria “Ugo Foscolo” di San Gaetano – Montebelluna (TV) in un laboratorio didattico dedicato alla biodiversità, all’apicoltura e al ruolo fondamentale delle api negli ecosistemi. Attraverso visite guidate e attività esperienziali presso la serra acquaponica dell’azienda agricola, i bambini hanno potuto approfondire i temi della sostenibilità ambientale e conoscere da vicino tecniche innovative di produzione agricola sostenibile.Moretto Farm rappresenta infatti una realtà virtuosa del territorio veneto che coniuga innovazione, economia circolare e tutela della biodiversità, promuovendo produzioni agricole sostenibili nel rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi locali.

“Creare consapevolezza sulla biodiversità richiede azioni concrete e un lavoro condiviso con il territorio, le scuole e le aziende agricole locali", ha commentato Francesca Furlan, responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord. "Come Despar Nord vogliamo continuare a investire in progetti capaci di sensibilizzare le persone sull’importanza degli impollinatori e della salvaguardia degli ecosistemi, creando al tempo stesso occasioni di valore educativo per le nuove generazioni. Collaborazioni come quella con Moretto Farm ci permettono di raccontare esempi virtuosi di sostenibilità e innovazione strettamente legati ai territori in cui operiamo”.