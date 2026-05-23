La Settimana di EFA News

Siglato accordo Italia-India. “Questo accordo avvicina ancora di più Italia e India nella cooperazione in agricoltura". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla firma del Memorandum d'Intesa sulla cooperazione agricola con l'India a margine dell'incontro bilaterale di Villa Pamphili. L'accordo riguarda la tutela dei prodotti a denominazione d'origine, la condivisione di tecniche agronomiche sostenibili fino alla cooperazione nel settore sementiero.

BoviDay 2026, biosicurezza e benessere animale. La biosicurezza e il benessere animale si confermano assi strategici per il futuro del comparto della carne bovina. Sarà questo il tema cewntrale della 1a prima edizione del BoviDay - Giornata della Carne Bovina, organizzata da Expo Consulting il 10 giugno 2026 a Villafranca (Verona).

Mangiare bene allunga la vita. All’Università di Parma ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in Scienze della nutrizione umana.Frank Hu, docente all'Harvard School of Public Health. Lo scienziato, punto di riferimento nel campo della nutrizione, dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie cardiometaboliche, ha proposto una lectio doctoralis intitolata “Il cibo come medicina: dalle molecole alle popolazioni”.

Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione di Bra (Cn), Carlo Petrini. Dalla sua visione integrata di alimentazione, natura e biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004).

Hormuz, Fao: in crisi gli alimentari. La chiusura dello Stretto di Hormuz è "l'inizio di uno shock agroalimentare sistemico che potrebbe innescare una grave crisi globale dei prezzi alimentari entro sei-dodici mesi". L'ammonimento arriva dalla Fao che, in una nota, puntualizza: "per evitare tale scenario saranno necessarie rotte commerciali alternative e riserve per assorbire i maggiori costi di trasporto".

Princi inaugura a Milano Centrale. L'arte della panificazione firmata Princi fa il suo ingresso a Milano Centrale. Grazie alla partnership con Grandi Stazioni Retail, il celebre marchio meneghino inaugura un nuovo spazio al Piano Binari. Un'apertura che conferma il ruolo della stazione come vetrina del dinamismo e delle eccellenze milanesi.

Vino italiano: export oltre 400 mln euro. Oltre 400 milioni di export in 13 mercati emergenti. È questo il succo del nuovo report di Wine Monitor- Nomisma sul mercato del vino. Tra il 2019 e il 2025 le importazioni cumulate in questi mercati emergenti sono cresciute del 7,1% all’anno raggiungendo 1,7 miliardi di euro.

Cereal Docks, sostenibilità nel piano industriale. Cereal Docks, Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare, ha npresentato il Bilancio di Sostenibilità 2025 in cui centrale è il presidio delle filiere agricole. Nel 2025, il 92% dei fornitori è stato coinvolto in filiere sostenibili e certificate. Cereal Docks, ogni anno gestisce e trasforma circa 3 milioni di tonnellate di materie prime agricole.

Aceto Balsamico di Modena, export record. L’assemblea del Consorzio dell'Aceto balsamico di Modena IGP ha celebrato un valore al consumo di 1 miliardo di euro. Il risultato è stato reso pubblico all’assemblea annuale del Consorzio dove è stata rilanciata la candidatura Unesco della “Tradizione del Balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare di Modena e Reggio Emilia”.

Plma 2026: Conserve Italia protagonista. Ad Amsterdam, al World of Private Label International Trade Show salone con oltre 3.300 espositori da tutto il mondo, Conserve Italia ha raccontato il valore della propria filiera agricola cooperativa capace di trasformare le eccellenze italiane in prodotti di qualità per i mercati internazionali. Conserve Italia raggruppa oltre 14mila produttori agricoli riuniti in 35 cooperative italiane: il 50% del fatturato è realizzato all’estero.



