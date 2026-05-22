Food: 70% aziende italiane ha strategie Esg misurabili

Nonostante un contesto di mercato segnato da pressioni inflazionistiche, volatilità delle materie prime e crescente pressione normativa, il settore alimentare italiano continua a investire sulla sostenibilità, con oltre il 70% delle imprese che dichiara di avere strategie Esg misurabili, l’81% che ha implementato strategie su utilizzo delle risorse ed economia circolare e l’80% che ha adottato progr...