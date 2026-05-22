Parla in dialetto la nuova Coop di Genova

È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato Coop del Waterfront Mall di Genova, nato a soli quattro mesi dall’ingresso di Coop Liguria nel progetto di riqualificazione e rigenerazione del Waterfront di Levante. In linea con il "tematismo" previsto dai vincoli progettuali dell’area, il nuovo supermercato ha una forte caratterizzazione sui prodotti locali, con qualche affondo anche sullo sport. La superficie di vendita è di 1.500 metri quadrati, di cui 500 dedicati al non alimentare. Il negozio offre tutti i prodotti necessari per la spesa quotidiana, ma l’incidenza dei prodotti del territorio è particolarmente alta, anche se comparata con quella già elevata degli altri supermercati di Coop Liguria.

Su un assortimento di 11.300 prodotti, infatti, circa 2.100 sono di provenienza ligure o arrivano dalle aree immediatamente limitrofe (Novese, Ovadese, Monregalese, Lunigiana). Altri 82 prodotti sono in vendita con il marchio Coop, ma nascono in Liguria, perché realizzati dalle 14 imprese liguri che hanno colto appieno l’opportunità di accedere a un mercato più ampio, offerta dalla relazione con Coop Liguria.

La sezione del non alimentare ospita la sedicesima parafarmacia “Coop Salute” della rete di Coop Liguria, che propone farmaci senza prescrizione medica, con il presidio costante di un farmacista, farmaci veterinari, integratori alimentari e cosmetica. Anche in questo comparto, sono stati valorizzati i marchi liguri Helan, Esi, Lovrén, Giovanardi Farmaceutica e I Provenzali.

Sempre nell’area dedicata al non alimentare sono presenti due corner per la commercializzazione del merchandising di Genoa e Sampdoria. Un espositore è invece dedicato agli splendidi accessori in materiale riciclato realizzati dall’associazione Sc’Art di Genova, che riutilizza cartelloni pubblicitari dismessi e offre un’occasione di integrazione lavorativa alle donne detenute ed ex detenute della Casa Circondariale di Pontedecimo.

All’ingresso del punto vendita, è stata ricavata un’area dedicata espressamente alla valorizzazione del territorio, che ospiterà a rotazione i produttori locali, per far conoscere e degustare i loro prodotti. A inaugurare lo spazio, già dall’apertura, sarà Stemarpast, azienda genovese che per Coop produce le trofie della linea di eccellenza Fior fiore. Successivamente si alterneranno, di settimana in settimana, molte altre realtà del territorio.

Occasionalmente, lo spazio potrà ospitare anche le iniziative sociali di Coop Liguria. Il 15 giugno, ad esempio, vi sarà allestito un test di “Approvato dai Soci”, il progetto nazionale con cui Coop fa assaggiare ai Soci i propri prodotti per valutarne il gradimento. Nell’ambito dei programmi culturali della Cooperativa, il 25 giugno si svolgerà una visita guidata alle serre e al percorso produttivo del Pesto di Prà.

Per dare massima visibilità ai produttori locali e caratterizzare ulteriormente il negozio, puntando a farne il fiore all’occhiello della rete, Coop Liguria ha fatto un investimento importante, installando su due lati del perimetro un Ledwall di 90 metri, unico in Italia di queste dimensioni, che permette sia di animare l’area di vendita, sia di trasmettere informazioni sui prodotti e le iniziative.



In aggiunta alle offerte attive nel resto della rete di vendita nello stesso periodo, in occasione della nuova apertura e fino al 10 giugno sarà attiva una speciale promozione con sconto del 20% su tutti i prodotti delle imprese locali.

In rappresentanza di tutti i produttori, sul palco dell’inaugurazione è salito Stefano Bruzzone del Pesto di Prà, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Ambasciatore di Genova nel Mondo. “Il rapporto con Coop Liguria - ha detto Bruzzone - va molto al di là del semplice “io vendo e tu compri”. Per noi significa lavorare eliminare tutti gli sfridi, tagliare le inefficienze e investire in produzioni sempre più sostenibili, tenendo sempre ben presenti l’etica del lavoro, le persone e il territorio. I capitolati Coop sono rigidi e richiedono investimenti, ma è proprio quel rigore che ha permesso a molte delle nostre realtà di crescere, strutturarsi e varcare i confini regionali. È quello che succede quando il confronto diventa crescita”.

“Abbiamo scelto di esserci - spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - perché crediamo che il Waterfront debba diventare uno spazio vissuto quotidianamente da tutti i genovesi. Coop Liguria ha raccolto la sfida di aprire un negozio caratterizzato da un forte tematismo sui prodotti locali, mettendo al centro ciò su cui ha fondato da sempre la propria l’identità: il legame con il territorio, con i produttori e con la comunità".

"Oggi - aggiunge Pittalis - inauguriamo un negozio che parla ligure nei prodotti, nelle persone e nelle relazioni, costruite negli anni più di 140 imprese del territorio, che consideriamo non solo fornitori ma partner e alleati. Non è un caso che 35 produttori dei marchi liguri più rinomati abbiano scelto di promuovere con noi l’apertura del nuovo punto vendita, mettendo letteralmente la faccia su tutta la comunicazione pubblicitaria. Questo dà la misura di che cosa la nostra Cooperativa rappresenti per chi vive in Liguria”.