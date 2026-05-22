Cerealicoltura, allarme costi: a rischio la pasta

Il comparto cerealicolo italiano è stretto in una morsa finanziaria senza precedenti. Ad aprile, la combinazione tra il crollo dei prezzi del frumento e l’impennata dei costi di produzione ha spinto le aziende agricole verso una crisi di liquidità strutturale. Secondo l’ultima analisi evolutiva curata da Diagram Group, il costo per ettaro ha superato la soglia critica dei 1.300 euro al Sud e dei 1...