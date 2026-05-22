Sono gli over 50 il motore del turismo italiano

Il turismo italiano sta cambiando baricentro. E il motore della nuova domanda non sono più soltanto millennial e giovani viaggiatori, ma gli over 50: più attivi, più mobili, economicamente più stabili e sempre meno disposti a identificarsi con il turismo “senior” tradizionale.A metterlo in evidenza è Adelante+, tour operator dedicato ai 50-60enni, nato come spinoff del portale Vamonos-Vacanze.it speciali...