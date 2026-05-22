Fertilizzanti: Consiglio UE sospende dazi per un anno

Il Consiglio Europeo ha deciso di sospendere per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto utilizzati nella produzione agricola nell'Unione Europea, inclusi prodotti come l'urea e l'ammoniaca.

La misura mira a ridurre i costi per gli agricoltori e l'industria dei fertilizzanti dell'UE, consentendo loro un risparmio stimato di 60 milioni di euro in dazi all'importazione, secondo la Commissione europea. L'obiettivo è inoltre ridurre la dipendenza dell'UE da Russia e Bielorussia per i prodotti fertilizzanti e contribuirà a costruire una rete commerciale più diversificata in questo settore.

"La decisione odierna offre agli agricoltori europei un migliore accesso a forniture di fertilizzanti affidabili e a prezzi accessibili: un'ottima notizia sia per il settore agricolo che per i consumatori dell'UE", ha commentato Makis Keravnos, ministro delle Finanze di Cipro. "Allo stesso tempo, stiamo accelerando il processo di disaffezione dai prodotti russi e bielorussi e costruendo catene di approvvigionamento e partenariati più resilienti a livello globale".

In pratica, la sospensione si applicherà solo ai prodotti non già importati nell'UE in franchigia doganale da paesi che godono di accesso preferenziale in base alla clausola della nazione più favorita (Npf). Tuttavia, per bilanciare gli interessi dei produttori dell'UE, la misura è limitata a una quota di merci pari al volume delle importazioni Npf nel 2024, in aggiunta al 20% dei volumi importati da Russia e Bielorussia nello stesso anno.

L'UE ha deciso che la sospensione non si applicherà ai prodotti importati dalla Russia a causa della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina. Non si applicherà nemmeno ai prodotti importati dalla Bielorussia, "dato il suo sostegno alla Russia e il suo disprezzo per il diritto internazionale, le libertà fondamentali e i diritti umani".

La misura entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà applicabile fino a un anno dopo. La Commissione dovrebbe monitorare il mercato dei fertilizzanti e, se necessario, proporre la proroga o la modifica della sospensione.

La decisione del Consiglio Europeo è stata accolta "con soddisfazione" dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Si tratta, ha dichiarato il titolare Masaf, di "una misura concreta che tutela la competitività delle nostre imprese agricole, alleggerisce i costi di produzione e rafforza la sovranità alimentare europea e rende le nostre imprese meno esposte all’aumento dei prezzi".