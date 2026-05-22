Fertilizzanti/2. Federalimentare: bene sospensione dazi UE

“Federalimentare accoglie con favore la decisione del Consiglio dell’Unione Europea di sospendere temporaneamente i dazi sulle importazioni di alcuni fertilizzanti azotati, escludendo Russia e Bielorussia (leggi notizia EFA News). Si tratta di un segnale positivo che va nella direzione di alleggerire, almeno in parte, i costi che gravano sulle filiere agricole e agroalimentari europee, in una fase ancora caratterizzata da forti tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati energetici e delle materie prime”. Lo dichiara Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare.

“Tuttavia", aggiunge, "questa misura deve rappresentare solo un primo passo. La crisi dei fertilizzanti ha evidenziato con chiarezza quanto la sicurezza agroalimentare europea sia strettamente legata alla resilienza delle catene di approvvigionamento, alla competitività industriale e alla capacità di diversificare fonti e fornitori strategici”.

“Per questo", prosegue Mascarino, "è necessario affiancare agli interventi emergenziali una visione di medio-lungo periodo che rafforzi la produzione europea, sostenga l’innovazione e favorisca una più ampia diversificazione degli approvvigionamenti. In questa prospettiva, appare strategico incentivare l’importazione di materie prime e fertilizzanti essenziali, in particolare potassio e fosfati, da partner affidabili e stabili, rafforzando relazioni commerciali con Paesi come il Canada e il Marocco, in grado di garantire continuità, sicurezza e sostenibilità delle forniture”.



“Occorre inoltre promuovere una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e consolidare l’autonomia strategica dell’Europa su input essenziali per l’agricoltura e per l’industria alimentare. Per l’Italia, grande Paese manifatturiero e trasformatore agroalimentare", conclude Mascarino, "la stabilità dei costi agricoli e la sicurezza degli approvvigionamenti rappresentano una condizione essenziale per tutelare competitività, occupazione e capacità produttiva”.