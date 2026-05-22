Unicredit sostiene Grifo agroalimentare

La Region Centro Nord UniCredit e Gruppo Grifo Agroalimentare hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l'accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate, sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività.Il Gruppo Grifo Agroalimentare è una cooperativa agricola umbra, fondata nel 1962 e oggi leader nel settore lattiero-caseario regionale. Co...