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Unicredit sostiene Grifo agroalimentare
Accordo di filiera per facilitare l'accesso al credito e lo sviluppo delle aziende associate al gruppo umbro
La Region Centro Nord UniCredit e Gruppo Grifo Agroalimentare hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l'accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate, sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività.Il Gruppo Grifo Agroalimentare è una cooperativa agricola umbra, fondata nel 1962 e oggi leader nel settore lattiero-caseario regionale. Co...
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EFA News - European Food Agency
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